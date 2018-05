Godbeniki to popoldne, godbeniki že več kot stoletje

28.5.2018 | 12:10

Na promenadi so se godbenikom pridružile mažorete. (Foto: M. L.)

Uvodni nastop na slavnostnem odru je pripadel sevniškim godbenikom. (Foto: M. L.)

Godbi je župan Srečko Ocvirk (levo) izročil listino občine Sevnica, ki jo je sprejel predsednik godbe Janez Šerjak. Program je povezovala Tanja Žibert (desno). (Foto: M. L.)

Sevnica - Godba Sevnica praznuje 40-letnico in 110-letnico godbeništva v Sevnici. Z njo praznuje tudi precej lokalnih ljubiteljev tovrstne glasbe, jubilej pa so skupaj s sevniškimi godbeniki počastili še gosti. S popoldansko promenado skozi Sevnico so v soboto začeli osrednjo jubilejno prireditev, na kateri se je predstavilo osem pihalnih zasedb s tega območja, ki so jih spremljale mažorete.

Tako so nastopili Godba Sevnica, ki ji je tokrat ob odsotnosti dirigenta Matica Nejca Kreče dirigiral Simon Urh, Gasilski pihalni orkester Loče, Godba Blanški vinogradniki, Pihalni orkester Kapele, Pihalni orkester radeških papirničarjev, Godba Orlica iz Bistrice ob Sotli, Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo in Pihalni orkester Krško. Družbo so jim delale na promenadi in pozneje na ločenih nastopih pod velikim šotorom mažorete Društva Trg Sevnica, plesalke Mažoretnega društva Šentjanž in mažorete radeškega Kluba RAP.

Navdušili so godbeniki in mažorete, če sodimo po odzivih občinstva, ki ga je napovedovalka Tanja Žibert sproti seznanjala z zanimivi podrobnosti iz delovanja posamezne zasedbe.

Kultura povezuje ljudi med seboj in to je njeno dobro poslanstvo, je v nagovoru menil predsednik sevniške godbe Janez Šerjak.

Dnevi, kot je bil tokratni slavnostni, prinašajo veliko kulture, kulturo na ulico, kajti godbe so doma na ulici, je b nagovoru rekel sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je Godbi Sevnica podelil listino občine Sevnica.

M. L.

