28.5.2018 | 11:15

Domen Bratož je moral igrišče zapustiti, potem ko je dobil tehnični napaki zaradi simuliranja osebne napake in "fizičnega kontakta" s sodnikom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zaradi pritožbe košarkarskega kluba Krka zaradi izključitve Domna Bratoža na sinočnji četrti tekmi finala državnega prvenstva v košarki med Krko in Petrolom Olimpijo, tekma še ni registrirana. V zapisniku tekme so med sklepi zapisali:

1. KK Krka se zaradi dosojene tehnične napake igralcu Bratož zaradi nešportnega vedenja - simuliranje osebne napake - kaznuje s kaznijo 50 evrov.

2. Igralec Domen Bratož (KK Krka ) se v skladu z 100. členom Tekmovalnih propozicij izreče suspenz in v času suspenza ne sme nastopati, voditi ekipe ali opravljati drugih dolžnosti na vseh uradnih tekmovanjih v organizaciji KZS.

3. Proti odločitvi komisarja lige o izrečenemu suspenzu zaradi izključitve igralca Bratož, ki lahko velja za obdobje do največ treh tekem, ni možna pritožba.

4. KK Krka mora v skladu z 111. členom Tekmovalnih propozicij dostaviti širšo obrazložitev pritožbe in potrdilo o vplačilu pritožbene takse 400 evrov do ponedeljka, 28. 5. 2018, do 14 ure. Vzrok za skrajšanje roka je igranje pete tekme v torek, 29. 5. 2018.

Kot je danes zjutraj povedal direktor Košarkarskega kluba Krka Miro Župevec, sam ne verjame, da bodo njihovi pritožbi ugodili in dodaja: "Bomo pač morali zmagati v Ljubljani."

Očitno se ponavlja stara zgodba, ko nekateri skušajo storiti vse, da bi naslov osvojil klub iz prestolnice. Tako delegirajo za tekmo v Novem mestu ljubljanskega sodnika, za katerega je znano, da ne mara Krke, med drugim pa košarkarska zveza kot podeljevalca pokala, v primeru, da bi Krka zmagala, pošlje funkcionarja, ki ga praktično nihče ne pozna, kar naj bi tudi kazalo na to, da tudi na zvezi niso predvideli morebitne zmage Krke.

