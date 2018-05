Plaz saniran in cesta obnovljena

28.5.2018 | 18:25

Trak so prerezali: krški župan Miran Stanko, predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac in krajan Branko Krošelj. (Foto: Občina Krško)

Senovo - V naselju Handija v krajevni skupnosti Senovo, ki leži tik ob meji z občino Sevnica, so nedavno slovesno odprli obnovljen odsek ceste skozi naselje in saniran plaz, ki je cesto ogrožal. Simbolično so novo pridobitev s prerezom traku namenu predali župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac in krajan Branko Krošelj, so sporočili iz krške občine.

Gre za naložbo Občine Krško v višini 122.000 evrov, obsegala pa je sanacijo plazu in rekonstrukcijo ceste v dolžini dobrih 500 metrov.

