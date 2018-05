Tito: Nekateri zdaj lokalizirajo skupno lastnino

28.5.2018 | 15:15

Maršal je po dobrodošlici, ki mu jo je izrekel Toni Janežič (desno) , nagovoril "tovarišice in tovariše, mladinke in mladince. (Foto: M. L.)

Toni Janežič ob svojem fordu z vrsto nepogrešljive opreme (Foto: M. L.)

Iz Izole v Tržišče (Foto: M. L.)

Tržišče - Ob tem, da starodobna vozila dnevno vozijo v rednem prometu po cestah, se njihovi lastniki z njimi pripeljejo tudi na občasna posebna srečanja. Eno takih srečanj je Klub ljubiteljev starodobnih vozil mirnske doline Hrast Tržišče pripravilo ob koncu tedna.

Vozni park ob železniški progi je ponujal veliko primerkov avtomobilov. Od starega forda, na katerem ima njegov lastnik Toni Janežič tudi kolo za vsak primer, do elitnega jaguarja. V tej družbi je bil, na primer, tudi MG kabriolet, ki je poglede osvajal z mehkimi dolgimi oblikovalskimi linijami karoserije. Med avtomobili v dveh dolgih parkiranih vrstah so bile zastopane domala vse znamke, ki so jih ponosno, navdušeno in hvaležno vozile generacije pred nekaj desetletji. V skupini motorjev so se modro svetili stroji iz veterabnske Tomosove skupine, v tej družbi so bili še Moto Guzzi, BMW in drugi.

»S tem dogodkom želimo prispevati k ohranjanju tehnične dediščine. V pozitivnem smislu ohranjamo tudi spomin na zgodovino in zato imenujemo današnji dogodek dan mladosti. Letos dan mladosti organiziramo petič. Cilj pa nam je druženje,« je povedal predsednik Kluba ljubiteljev starodobnih vozil mirnske doline Hrast Tržišče Toni Janežič.

Ker je bil to dan mladosti, je na prizorišče prispel tudi maršal tovariš Tito, ki se je izkazal kot poznavalec aktualnega dogajanja v Sloveniji. Toni Janežič mu je izrekel prisrčno dobrodošlico v »naši fari«.

»Volite (se), kot sem slišal. To je edina stvar, ki nas združuje v bratstvu in enotnosti naših narodov. Želim pa poudariti, da je v Sloveniji nekaj posameznikov, ki 'lokalizirajo', si lastijo lastnino, ki smo jo ustvarili skupaj. Ko se volite, jemljete najboljše. Tudi jaz sem vzel vedno najboljše. Ampak poglejte, kako hitro teče čas. Včeraj je bil dan mladosti, danes tukaj je dan oldtajmerjev,« je na malem shodu dan po nekdanjem dnevu mladosti rekel osrednji govornik maršal Tito, čigar nastop ob znani glasbi so spremljali vzkliki navdušenja.

Dobrodošlico maršalu je izrekel tudi predsednik krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant. Kot je rekel, je maršal obiskal Tržišče v času praznika te krajevne skupnosti. Tito ima praznik dan mladosti, krajevna skupnost Tržišče ima svoj praznik na dan svetega Urbana, zavetnika vinske trte.

Predstavnik iz Zasavja je Titu izročil knjigo. »Da jo boste brali na Golem, ah, ne na Golem otoku,« se je ugriznil v jezik, ko je maršalu izročal tisti, kot je rekel, brevirček.

Organizator zbora je za udeležence pripravil tradicionalni zajtrk: jajci na oko, poper in sol ter cviček.

Z zbora v Tržišču so se zbrani odpeljali po cvičkovi deželi. Na poti so jih na vmesnih postajah izdatno pogostili, potlej so se vrnili v Tržišče na bograč.

M. L.

Galerija