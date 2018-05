Skočil s prikolice in si poškodoval nogo; upokojenke odpeljali v bolnico

28.5.2018 | 14:15

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N., arhiv DL)

Sevniški policisti so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o nesreči v kraju Drožanje. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 74-letnik vozil kmetijski traktor s prikolico, naloženo z balami sena, na zadnjem delu prikolice pa se je prevažal 63-letni moški. Med vožnjo se je prikolica pričela prevračati, 63-letni moški naj bi skočil s prikolice in si pri padcu hudo poškodoval nogo. Okoliščine policisti še preverjajo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na Starem Sejmišču v Šentjerneju je v soboto dopoldne 52-letni voznik avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 74-letna voznica. Voznico in dve potnici v njenem vozilu so reševalci odpeljali v bolnišnico. Voznica in 83-letna potnica sta se v nesreči lažje poškodovali, 77-letna potnica pa je utrpela hude poškodbe.

Ostal brez avta

Šentjernejski policisti so v petek okoli 14. ure v Gorenjem Gradišču ustavili voznika osebnega vozila znamke Peugeot. Med postopkom so ugotovili, da 42-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,70 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli moped

V noči na nedeljo so policisti v Novem mestu ustavili voznika mopeda in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 33-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,37 miligrama alkohola. Moped so zasegli, mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Tudi kolesarji morajo "pihati"

Policisti PPP Novo mesto so v petek in soboto ustavili tri kolesarje, ki so vozili pod vplivom alkohola. Z neodgovornim ravnanjem so ogrožali sebe in ostale udeležence v prometu. V petek so v Vavti vasi ustavili kolesarja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola.

V soboto pozno zvečer so na območju Šentjerneja opazili kolesarja, ki na kolesu ni imel svetlobnih teles. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligrama alkohola.

Prav tako v soboto so v Brežicah ustavili kolesarja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,29 miligrama alkohola. Kršiteljem so izdali plačilne naloge in napisali obdolžilne predloge.

Mladoletni tatovi niso prišli daleč

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj pred 20. uro obveščeni o tatvini v gostinskem lokalu v Novem mestu. Storilci so enemu izmed gostov ukradli torbico z denarjem. mobilnim telefonom in dokumenti ter pobegnili. Policisti so na podlagi opisa v Novem mestu izsledili štiri mladoletne osumljence in jim zasegli ukraden denar. Našli in zasegli so tudi odvrženo torbico z ukradenimi predmeti jih vrnili oškodovancu.

Osumljence so privedli na policijsko postajo, o tatvini obvestili center za socialno delo in starše, ki so prevzeli mladoletnike. Po zaključenem postopku jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Ob orodje

Med sredo in četrtkom je v Trebnjem nekdo iz garaže stanovanjske hiše ukradel motorno žago, baterijski vrtalnik in pihalnik za listje. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Izginil denar in nakit

Na Knezovi ulici v Novem mestu je v petek dopoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vstopil v stanovanjsko hišo. Preiskal je prostore in odtujil denar ter zlat nakit. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Skozi teraso v hišo

Na Vinarski cesti na Bizeljskem je v soboto zvečer nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalca in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. izmaknil je denar in lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

V Beli krajini prijeli 75 tujcev

Od petka do danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 75 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Bele krajine. Metliški policisti so jih na območju Drašičev, Božakovega in Metlike prijeli devet, ostale pa so prijeli na območju Policijske postaje Črnomelj. Državljani Pakistana, Afganistana, Alžirije, Sirije, Maroka, Indije in Tunizije so zaprosili za mednarodno zaščito. Po zaključenih policijskih postopkih so jih odpeljali v azilni dom.

Štirje med tovorom

Policisti PMP Obrežje so v minuli noči med opravljanjem mejne kontrole pri pregledu tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli štiri tujce, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Državljane Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.