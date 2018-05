Zmajček Jurček iz Kapel na Senovo

28.5.2018 | 14:10

Zmajček Jurček se je en teden zabaval z otroci v skupini Zvezdice v vrtcu Kapele. Z njimi se je igral, pomagal pa jim je tudi pri različnih opravilih. Bil je presenečen, ko je ugotovil, kaj vse znajo in zmorejo njihove majhne rokice: sadili so zelišča, paradižnik in papriko, pomagali odraslim pri pletju in zalivanju gredic, grabili so travo, pometali in še in še…Čas je hitro mineval in Zmajček Jurček je moral na pot, da je lahko obiskal še druge otroke.

Otroci in vzgojiteljice, skupaj z Zmajčkom Jurčkom in Zelenim nahrbtnikom, so se v četrtek, 17. maja, z avtobusom odpeljali v vrtec na Senovo. Zbrali so se v telovadnici, kjer jim je pomočnica ravnateljice, Katja Šribar, zaželela dobrodošlico. Najprej smo zaigrali dramatizacijo Sneguljčica. Nato smo predali Zmajčka Jurčka in skupaj zapeli eko himno.

Našega druženja pa še ni bilo konec. Po petju in plesu se prileže dobra malica. Privoščili smo si kekse, sok in sadje. Nato pa so se otroci podali na težko pričakovano raziskovanje prostorov. Povedali so, da jim je bila najbolj všeč igra v kuharskem kotičku, pa tudi igra s kockami, iz katerih so zgradili super mega avto!

Zapisala: Nataša Stanič, dipl.vzg.

Galerija