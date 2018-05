Palčki iz Pišec migali z Juretom Rovanom

28.5.2018 | 14:25

Pišece - Četrtek, 24. maja, je bil za pišečke vrtičkarje prav poseben dan. Ta dan je bil zaključek njihovega celoletnega projekta Palčki gibalčki, v katerega so bili aktivno vključeni tudi njihovi starši.

Gibanje je sicer prednostna naloga v tem šolskem letu, hkrati pa del projekta Korak za korakom. Da je bil njihov zaključek malo drugačen in poseben, jih je v telovadnici presenetil odličen atletski trener Jure Rovan, jim pripravil atletski poligon in mali športniki so kaj hitro dokazali, da so res v dobri kondiciji. Juretove naloge so bile zabavne, zanimive, a tudi precej zahtevne, a vse so zmogli opraviti.

Za nagrado so prejeli njegove mini medalje, hkrati pa so jim tudi vzgojiteljice izdelale zelo lepe medalje ob koncu športnega projekta. Veseli, da so uživali ob novih športnih dogodivščinah, so po kosilu hitro zaspali od utrujenosti. Želijo pa si, da se z Juretom še srečajo na čisto pravem atletskem stadionu v Brežicah. Hkrati pa obljubljajo, da bo gibanje še naprej pomemben del njihovega življenja.

Tekst in foto: Alenka Cizel

