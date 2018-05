Zagorelo na trgu

28.5.2018 | 19:50

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dopoldne po 9. uri je na novomeškem Novem trgu pri polnjenju zagorel prenosni zvočnik. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, ki so zvočnik odnesli iz prostora, ga pogasili in potem še prezračili prostor, poročajo iz novomeškega ReCO.

Iz brežiške izpostave pa dodajajo, da so zjutraj po 5. uri na Cesti na Dobravo v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem pri dostopu do obolele osebe, ki se je zgrudila za vrati kopalnice. Reševalci NMP Sevnica so osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Dopoldne so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehnično intervencijo odprli vrata osebnega avtomobila.

M. M.