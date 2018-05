Delavnice za mlade, ki želijo povečati svoje zaposlitvene možnosti

29.5.2018 | 08:00

Utrinek z ene od delavnic

Foto: Urška Golob

Novo mesto - V Podjetniškem inkubatorju Podbreznik bodo od jutri do petka, 1. junija, potekala brezplačna izobraževanja za mlade, ki so v procesu iskanja zaposlitve oziroma želijo izboljšati svoje zaposlitvene možnosti. V okviru projekta Coca-Colina priložnost za mlade se bodo učili življenjskih in poslovnih veščin, ki se jih mladi običajno ne naučijo v okviru formalnega procesa izobraževanja, so sporočili organizatorji.

Znanje in izkušnje bodo delili: Saša Einsiedler, mentorica za osebni uspeh, Filip Pesek, predavatelj in marketinški strokovnjak, Matija Goljar, podjetnik in vodja Ustvarjalnika, ter Asta Otavnik, kadrovska strokovnjakinja na Adeccu. Na delavnicah se bodo mladim kot mentorji pridružili tudi uspešni slovenski managerji, zaposleni podjetja Coca-Cola HBC Slovenija, ambasador projekta pa je Jure Košir, nekdanji alpski smučar in poslovnež.

Na tridnevnih delavnicah se bodo tako mladi v Novem mestu učili komunikacijskih veščin, javnega nastopanja in priprave življenjepisa. V okviru poslovnih znanj pa finančne pismenosti, vodenja projektov in organizacije, upravljanje s časom ter marketinga in podjetništva, so pojasnili.

Projekt sta kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo mladi pri iskanju zaposlitve, v partnerstvu zasnovala Coca-Cola HBC Slovenija in Adecco Slovenija, poleg Razvojnega centra Novo mesto pa so ga podprli tudi Mestna občina Novo mesto, Društvo novomeških študentov in RIC Novo mesto, so še dodali.

Več informacij o projektu in prijave: www.priloznostzamlade.si.

M. Ž.