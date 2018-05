Z vojaškim helikopterjem v UKC; zagorelo pri gasilcih

29.5.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.50 se je v Dolenjih Raduljah, občina Škocjan, poškodovala občanka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in predali ekipi Helikopterske enote nujne medicinske pomoči, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Zagorelo v prostorih gasilskega doma

Davi ob 3.10 je na Veliki Ilovi Gori, občina Grosuplje,v pomožnem prostoru gasilskega doma zagorelo zaradi samovžiga v električni napeljavi. Posredovali so gasilci PGD Velika in Mala Ilova Gora, Grosuplje in Šmarje–Sap, ki so požar pogasili.

Sinoči ob 23.19 je blizu naselja Stara cerkev v občini Kočevje ob regionalni cesti zagorela suha podrta smreka. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in Stara cerkev.

Minulo noč ob 1.11 je na Cankarjevi ulici in na Kolodvorski cesti v Kočevju na petih lokacijah zagorelo pet plastičnih zabojnikov za odpadke in 8 kvadratnih metrov gradbene ograje. Požare so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Vodo prekuhavajte

Občina Šentrupert obvešča uporabnike pitne vode iz vodovodnega omrežja Škrljevo, da je voda zdravstveno neustrezna in jo je pred uporabo potrebno prekuhavati. Obveznost prekuhavanja vode velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA TR na izvodu PRISTAVA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu TRNJE in POŠTA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu Žagarci.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Radeče Slap med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14.00 uro in na območju TP Mrtovec in Šmarčna med 7.30 in 14.30 uro.

M. K.