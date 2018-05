Polnilna postaja za električna vozila pred kulturnim hramom

29.5.2018 | 09:45

Prerez traku nove pridobitve v Šentjerneju.

Šentjernej - Občina Šentjernej je bila uspešna na javnem razpisu Eko sklada, nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih in območjih Natura 2000. Zato so te dni v okviru prireditve 46. Teden cvička v občinskem središču slovesno odprli električno polnilno postajo.

Postavili so jo pri Kulturnem centru Primoža Trubarja, kjer sta za polnjene namenjeni dve parkirni mesti. Poleg vozil se lahko polnijo tudi invalidski vozički, skiroji, kolesa, motorji, električne rolke ter ostalo. Polnjenje je za vse uporabnike brezplačno.

Novo polnilno postajo je blagoslovil župnik g. Anton Trpin.

Na otvoritvi sta trak prerezala direktor podjetja IMPLERA, družba za razvoj in proizvodnjo polnilnic za električna vozila, d.o.o. Teodor Bunta in župan Radko Luzar. Novo pridobitev je blagoslovil župnik g. Anton Trpin.

Polnilnica v Šentjerneju je zelo kvalitetna. Občina Šentjernej je izbrala hitro DC hitro polnilnico z 22 palčnim barvnim zaslonom na dotik, kjer je poleg informacij o stanju polnjenja ter drugih pomembnih navodil tudi možnost brezplačnega objavljanja lokalnih informacij.

Prednosti izbrane polnilnice pred ostalimi so še: 22 palčni barvni zaslon na dotik, kjer se lahko objavijo pomembne informacije za obiskovalce, tudi v marketinške namene, vklop na podlagi telefonskega klica ali preko aplikacij, polnjenje ob kateri koli uri kateremu koli uporabniku brez kartice, rezervacija polnilnega mesta, navigacija do najbližjega ali najhitrejšega polnilnega mesta, odvisno od želje uporabnika, obveščanje o končanem polnjenju vozila, obveščanje o končanem polnjenju predhodnega vozila. Če uporabnik čaka na vrsto, je možna nastavitev maksimalne količine prejete energije pri polnjenju in nastavitev hitrosti polnjenja glede na OVE energijo.

Mreža polnilnic za električna vozila se tako širi tudi s polnilnico v Šentjerneju.

L. Markelj, foto: Občina Šentjernej

