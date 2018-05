Šibek potresni sunek v bližini Trebnjega

29.5.2018 | 08:55

Trebnje - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.20 zabeležili šibek potresni sunek. Žarišče potresa je bilo 41 kilometrov vzhodno od Ljubljane v bližini Trebnjega, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 2,2, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres so čutili prebivalci Trebnjega, Žužemberka, Novega mesta in okoliških krajev, je poročala STA.

M. Ž.