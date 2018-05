Trebanjski osnovnošolci odlični na državnem tekmovanju Vesele šole

29.5.2018 | 09:10

Trebnje, Šmarjeta, Ljubljana - V sredo, 11. aprila, je v Osnovni šoli Šmarjeta potekalo državno tekmovanje v znanju Vesele šole. Na letošnje državno tekmovanje se je uvrstilo dvanajst učencev Osnovne šole Trebnje, ki so se na tekmovanju odlično odrezali, saj jih je kar deset osvojilo srebrno priznanje, dva pa sta si priborila zlato priznanje.

Srebrno priznanje so osvojili: Zoja Avbar, 4. razred; Zala Borštar, Bine Šmid, Jurij Šijanec, Larisa Hrovat, Pino Jarc, 5. razred; Marja Klarič, 6. razred; Klara Fluher, Rebeka Zaletelj, 7. razred; Kaja Mandelj, 9. razred.

Zlato priznanje sta osvojila Vanja Pečar, učenec 5. r. PŠ Dobrnič in Hana Knez, učenka 9. b, ki je dosegla vse možne točke.

Učenka Hana Knez se je v nedeljo, 20. maja, skupaj z družino udeležila slovesne prireditve za veselošolske prvake, ki je potekala v Festivalni dvorani v Ljubljani. Prireditev je vodil izvrstni komik in prevajalec Boštjan Gorenc – Pižama. Udeležence so s svojimi nastopi navdušili še Nipke, Trkaj, Igor Saksida, Nika Zorjan, Voranc Boh in Tadej Pišek.

Z. Simeunić, OŠ Trebnje