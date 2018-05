Začenjajo se Dvorski likovni dnevi

29.5.2018 | 14:45

Utrinek z lanskega likovnega srečanja. (Foto: R.N., arhiv DL)

Dvor - Na domačiji Rezelj na Dvoru v občini Žužemberk se danes začenjajo 7. Dvorski likovni dnevi. Gostili bodo osem slovenskih in štiri tuje likovnike, likovno kolonijo pa bodo v soboto končali s prodajno razstavo pri Rezljevih. Avtorje in njihova dela bo predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn, je poročala STA.

V idiličnem okolju ob Krki bodo letos ustvarjali slikarji Milena Gregorčič, Joso Knez, Vivijana Kljun, Petar Lazerević, Andreja Srna, Maruša Štibelj, Janez Štros in kipar Jožef Vrščaj. Med tujimi gosti pa hrvaška umetnika Elvis Berton in Mirjana Matić, Jurij Kravcov iz Rusije in Vianney Lefebvre iz Francije.

Kot so zapisali organizatorji, gre za narodnostno, generacijsko, vsebinsko in slogovno raznolik nabor avtorjev, ki že sam po sebi zagotavljajo motivno, slogovno in ustvarjalno-tehnično pestrost likovnega ustvarjanja.

Dvorski likovni dnevi bodo letos izjemoma potekali v spremenjenem terminu. Tako bodo lahko tamkajšnji osnovnošolci prišli na srečanje z umetniki, ti pa bodo naslikali in šoli darovali skupaj ustvarjeno sliko večjega formata.

V sklopu dvorske likovne kolonije pripravljajo še petkov dan odprtih vrat, na katerega so povabili tudi udeležence preteklih dvorskih likovnih srečanj.

M. Ž.