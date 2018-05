Milena in Kozma govorila o jeziku

29.5.2018 | 10:15

Kozma Ahačič in Milena Zupančič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči so v Novem mestu v galeriji Krka odprli že 41. dolenjski knjižni sejem, na katerem slovenske založbe predstavljajo praktično vse knjige, ki so jih izdale od lanskega do letošnjega maja. Gosta odprtja sejma sta bila jezikoslovec Kozma Ahačič in igralka Milena Zupančič, medtem ko pesnik Ivo Svetina zaradi bolezni v Novo mesto ni mogel priti.

Na letošnjem sejmu, ki ga skupaj pripravljajo Kulturno umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirana Jarca in novomeška knjigarna Mladinske knjige, je predstavljenih 1800 knjig od poezije in proze pa vse do učbenikov, strokovnih, poljudnoznanstvenih in drugih priročnikov.

Tema tradicionalnega pogovora z znanimi slovenskimi kulturnimi ustvarjalci je bila tokrat jezik, o katerem je razpredal tako uvodničar, igralec Aljaž Jovanović, kot seveda oba gosta. Kozma Ahačič je povedal, da jezik ni le to kar izgovorimo, saj v jeziku tudi mislimo in sanjamo. "Jezik je to, kar smo. Knjižni jezik občutimo kot oklep, a ni nastal zato, da bi nas vklepal, ampak je zato, da nam pomaga, da se izrazimo tako, da nas drugi ljudje prav razumejo. Slovnica in pravopis nam olajšata življenje. Še vedno ljudje mislijo, da je lepa slovenščina le knjižna slovenščina, a tudi sleng je lepa slovenščina, vendar le, če se uporablja na pravem mestu. Moramo pa vedeti, kdaj uporabljati kateri jezik. Danes smo se začeli pogovarjati tako, da si zapisujemo. To ni dopisovanje, ampak pogovor. V takem pogovoru je normalno, da uporabljamo emojije, kar je mimogrede japonska tujka, saj ti nadomeščajo izraze obraza, ki ga sogovornik ne more videti," je med drugim v pogovoru s Carmen L. Oven povedal Kozma Ahačič.

"Igralci brez jezika ne obstajamo. Igrala sem tudi v drugih jezikih, kjer sem govorila na pamet, a igral sem v slovenskem jeziku. Opozorila bi rada na številne dialekte, ki predstavljajo veliko bogastvo slovenskega jezika in jih je treba gojiti, ne pa se spakovati. Igralci imamo veliko odgovornost do jezika. Igrati in govoriti v pogovornem jeziku je prav tako zelo zahtevno, saj je tudi pogovorni jezik treba znati pravilno govoriti, spakovanje ni pogovorni jezik," je povedala Milena Zupančič, ki seveda tudi tokrat ni mogla mimo Mete iz Cvetja v jeseni, vloge, ki še danes zaznamuje njeno življenje.

I. Vidmar

Galerija