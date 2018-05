FOTO: Že 42. spust po Krki

29.5.2018 | 11:15

Letošnjega spusta se je udeležilo 247 rekreativcev. (Foto: G. Stopar)

Krka - Kajak kanu klub Krka je na zadnjo majsko nedeljo izvedel že 42. rekreativni spust s kajaki in kanuji po reki Krki, ki že nekaj let poteka v sklopu projekta Kajakaške zveze Slovenije »Voda za vedno«. Letošnjega spusta se je udeležilo 247 rekreativcev, so sporočili iz ivanjške občine.

Na startu, ki je bil tako kot navadno pri mostu na Krki, sta udeležence nagovorila predsednik omenjenega kluba Janez Piškur in podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole. Kot je dejal slednji, je dolenjska krasotica reka Krka v zadnjem času še posebej turistično obiskana destinacija zaradi snemanja slovenske TV serije Reka ljubezni. Organizatorjem je izrekel vse čestitke, udeležencem pa zaželel predvsem varen spust in ponovno snidenje v naslednjem letu.

Ljubitelji rečnih brzic so se podali na 12 –kilometrsko traso proti Zagradcu, kjer jih je čakalo okrepčilo, nato pa so svojo pot nadaljevali vse do cilja. Po besedah organizatorjev je zadnja leta cilj podaljšan do konca vasi Poljane, ki že leži v sosednji občini Žužemberk. S tem so udeleženci spusta pridobili še en lep del brzic, rešili pa so se tudi prometne zagate povratka na Krko, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po končanem spustu so se vrnili na Krko, kjer je pri društvenem toplarju na Čukovini bil še kajakaški piknik in podelitev priznanj.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

