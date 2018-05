Mi imamo radi živali

29.5.2018 | 10:45

Samo in Nataša sta predstavila naše velike madagaskarske sikajoče ščurke, paličnjake, polže ahatnike in vietnamske tisočnoge.

Želva rdečevratka Mojca in madagaskarski gekon Piko sta bila na ogled v mirnem živalskem kotičku vrtca.

Policist Jani Kremesec je pripeljal svojega službenega psa, nemškega ovčarja Larsa.

Karin Kališnik, veterinarka iz Veterinarske ambulante Buba, je tudi letos odprla svojo ambulanto za plišaste živali in delila nasvete malim lastnikom.

Obiskala nas je najprijaznejša podgana Lila.

Obiskali sta nas tudi inštruktorica jahanja, Ana Stariha in trenerka Nastja Pungarčič iz jahalne šole Horse Resort Stariha, ki sta s seboj pripeljali malo ponico Mini. Veterinarka Katarina Stambulić iz Veterinarske ambulante Črnomelj je prikazala pregled živali in ugotovila, da je Mini zdrava.

Otroci so s Tadejo likovno ustvarjali, se preizkusili na labirintu in nahranili žival iz tulca.

Za najbolj pogumne je bila pripravljena škatla, v katero so lahko obiskovalci potisnili roko in razmišljali o svojih nerealnih strahovih.

Metlika - V Vrtcu Metlika se trudimo približati otrokom živali in ravno zato imamo že nekaj let pri nas živalski kotiček, kamor lahko zahajajo otroci z vzgojitelji in s starši.

Vemo, da se sodobna družba od narave in živali oddaljuje. Starši pogosto zaradi lastnih strahov, predsodkov in neznanja otrokom omejujejo stik z živalmi in naravo. Hkrati pa se zavedamo, da se otroci ob živali lahko veliko naučijo, živali so njihovi odlični terapevti, ljubljenčki in zaupniki. Vemo pa tudi, da je potrebno že v vrtcu graditi na spoštljivem in odgovornem odnosu do živali.

18. maja smo imeli v Otroškem vrtcu Metlika srečanje, kjer smo otrokom, staršem in drugim obiskovalcem predstavili in omogočili stik z različnimi živalmi.

Ta dan smo pripravili kotiček za pogumne, kjer so Nevenka, Anja in Jan predstavili gostujočega ameriškega goža Miška in našega ptičjega pajka Oskarja.

K. Kukman, Vrtec Metlika

Galerija