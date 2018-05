Ukradli folijo, jeklenko, celo blagajno; po petih letih odkrili ukradenega megana

29.5.2018 | 12:25

Zaseženi megan (Foto: PMP Obrežje)

Na Veliki Loki je med vikendom nekdo vlomil v skladišče prodajalne in ukradel več zavojev folije ter mrež za ovijanje bal. Prodajalna je oškodovana za okoli 5.000 evrov.

V noči na ponedeljek je V Črmošnjicah pri Stopičah nekdo vlomil v dve počitniški hiši in odpeljal plinsko jeklenko, prehrambene izdelke in orodje. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Na območju Ribnice so neznanci vlomili v prostore društva, od koder je izginila manjša blagajna z denarjem. Z dejanjem je nastalo za nekaj sto evrov škode.

V Kočevju pa so vlomili v gradbeni kontejner in ukradli orodje ter iz delovnega stroja gorivo. Škode je za nekaj sto evrov

Prijeli 17 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika izsledili ter prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Božakovega so izsledili sedem državljanov Alžirije in državljana Sirije, na območju Preloke dva državljana Alžirije ter na območju kraja Bojanci sedem državljanov Afganistana. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in jih bodo po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik avtomobila znamke Renault megane. Policisti so pri pregledu vozila ugotovili, da ima prenarejene identifikacijske oznake. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil v letu 2013 ukraden v Sloveniji. Megana so 55-letnemu moškemu zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

J. A.