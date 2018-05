Dan odprtih vrat: Vas zanima policijska oprema, helikopter, vodni top?

29.5.2018 | 18:00

Maskota Leon je zelo priljubljena med najmlajšimi. (Foto: PU Novo mesto)

Brežice - V sredo med 9. in 16. uro bo dan odprtih vrat Policijske postaje Brežice. Obiskovalci si bodo lahko ogledali prostore policijske postaje, opremo, ki jo policisti uporabljajo pri zagotavljanju varnosti, in službena vozila policije. Pozdravila jih bosta policijski maskoti Pika in Leon, na ogled bo policijski helikopter, vodni top policije, predstavili se bodo vodniki službenih psov in še marsikaj zanimivega obljubljajo policisti.

J. A.