Cvičkove kasaške dirke

29.5.2018 | 13:55

V nedeljo so bile v Šentjerneju cvičkove konjske dirke.

Šentjernej - Konec tedna so na hipodromu v Šentjerneju potekale velike kasaške dirke v okviru 46. Tedna cvička. V šestih točkah sporeda se je za zmage borilo 39 konj kasačev in njihovih voznikov.

Kot sporočata Rok Hočevar in Lana Zrinjanin, so domačini osvojili dve zmagi (Igor Novak s Cindy ter Tomaž Novak in Gulianne), tri druga in eno tretje mesto. Osrednji točki sporeda sta bili Spominska dirka Borisa Andrijaniča in Miloša Kovačiča ter Dirka kralja cvička - pri obeh je zmaga odšla v Komendo, najmlajši pa so se pomerili v poni dirki.

V 1. točki sporeda pod pokroviteljstvom občine Šentjernej sta bili blizu zmage Loving Lolo in Lana Zrinjanin. Osvojili sta drugo mesto s kilometrskim časom 1.22,2 na razdalji 1680 metrov. Na četrto mesto pa se je uvrstila Vanilia RG (HU) z voznikom Romanom Jerovškom s časom 1.23,2. Zmagal je Demper na vajetih Vita Šadla.

V 2. točki sporeda pod pokroviteljstvom L-tek d.o.o. sta si drugo letošnjo zmago pritekla Cindy in Igor Novak s kilometrskim časom 1.24,0 na razdalji 1680 metrov. Tretje mesto sta osvojila La Bella in Vito Šadl s časom 1.24,9. Takoj za njima sta se na četrto mesto uvrstila Avgusto in Borut Zaletel s časom 1.25,0. Peto mesto pa je pripadlo Sky-u in Marku Gorencu s časom 1.26,7.

V 3. točki sporeda pod pokroviteljstvom Iskre PIO d.o.o. pa smo videli še drugo šentjernejsko zmago. Za zmago sta poskrbela Gulianne (iz hleva Lah) in Tomaž Novak s kilometrskim časom 1.19,0 na razdalji 1680 metrov. Takoj za njima pa sta se uvrstila Helmut (AT) (iz hleva Bučar) in Vesna Šuštaršič s časom 1.19,2.

V 4. točki v Spominski dirki Borisa Andrijaniča in Miloša Kovačiča pod pokroviteljstvom Krke d.o.o. je zmaga odšla v Komendo. Za to sta poskrbela Udar´s (IT) in Ive Dovžan, ki sta prva prečkala ciljno črto in dirko končala s kilometrskim časom dneva 1.17,2 na razdalji 1680 metrov. Odlično pa sta nastopila tudi Rucoea Spritz (IT) in Andrej Simončič, ki sta osvojila drugo mesto s časom 1.17,3.

V 5. točki sporeda, Dirki kralja cvička pod pokroviteljstvom Društva vinogradnikov Šentjernej, pa je zmaga ravno tako odšla v Komendo. Drugo zaporedno zmago sta si pritekla Ain´t she perfect in Tine Jagodic s kilometrskim časom 1.20,5 na razdalji 1680 metrov. Domačinki Giselle in Lana Zrinjanin sta se uvrstile na četrto mesto s časom 1.21,5. Takoj za njima na peto mesto pa Los Angeles (iz hleva Judež) in Vito Šadl s časom 1.21,9.

V zadnji 6. točki sporeda pod pokroviteljstvom Zavarovalnice Triglav sta za KK Posavje Krško slavila zmago Palmarivatekihova (IT) in Martin Mars s kilometrskim časom 1.17,6 na razdalji 1680 metrov.

L. M., foto: Anja Medle

