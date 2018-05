Na Vidmu obnavljajo ulice

29.5.2018 | 20:00

Prenovljene ulice so simbolično predali namenu (Foto: Občina Krško)

Krško - Občina Krško je v lani in letos obnovila več ulic na Vidmu – Na Resi, Papirniško ulico, Zdolsko in Delavsko. Na krajši slovesnosti v Spominskem parku Jurija Dalmatina sta jih včeraj popoldne krški župan mag. Miran Stanko in predsednica Sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec simbolično tudi predala namenu, so sporočili iz krške občine.

Dela v skupni vrednosti 310.000 evrov so obsegala obnovo vseh komunalnih vodov, tako meteorne in fekalne kanalizacije kot širokopasovne povezave in vodovod, ter ureditev odvodnjavanja. Kot je poudaril župan, občina v letošnjem letu načrtuje tudi obnovo Kurirske ulice med vrtcem in Zdolsko ulico, jeseni pa še obnovo Cankarjeve ulice.

V priložnostnem programu so nastopili učenke in učenci osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

