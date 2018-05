V podaljšku zmanjkalo moči

29.5.2018 | 20:35

Žiga Dimec je bil z 21 točkami in 12 skoki najboljši med košarkarji Krke na peti tekmi finala državnega prvenstva. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Le kanček sreče ali pa nekaj atomov moči več je košarkarje Krke v podaljšku pete tekme finala ločilo od osmega naslova državnih prvakov, ki so ga morali prepustiti sicer pred finalom favorizirani Olimpiji.

Bil je to finale več kot dostojen finala državnega prvenstva, pol preobratov in presenetljivih izidov predvsem pa trdih in neizprosnih bojev ter številnih taktičnih različic trenerjev Petrova in Martiča. Potem ko so Novomeščani prvo tekmo v Stožicah izgubili s kar 21 točkami razlike in so po precej izenačenem srečanju v Novem mestu, ko so novomeški košarkarji z nepopustljivo igro nadomestili visok zaostanek in na koncu zmagali za dve točki, skupni izid izenačili, je sledilo presenečenje - nepričakovano visoka zmaga Krke na tretji tekmi v Hali Tivoli, ko so bili mnogi prepričani, da je Olimpija na kolenih in da bo Krki uspelo v nedeljo osvojiti osmi naslov državnih prvakov, a Ljubljančani so si opomogli in izid izenačili.

Nocojšnja odločilna tekma je bila nedvomno prava reklama za slovensko košarko, popolnoma izenačena od začetka do konca, ko je v štiridesetih minutah Olimpija najvišje vodila za sedem, Krka pa za štiri točke. Ob začetku zadnje minute je Maj Kovačevič pri izidu 86:85 zgrešil trojko, a je Paolo Marinelli na drugi strani presekal napad Olimpije in Krki priboril novo možnost. Sedem sekund pred koncem je Hrovat s svojo peto osebno napako ustavil Jošila, ki pa ni izkoristil priložnosti za zmago, saj je zadel le enega od dveh prostih metov, tako da je o naslovu odločal podaljšek, v katerem pa je Novomeščan zmanjkalo moči, da bi dokončali začeto.

Petrol Olimpija : Krka 95:90 (32:30, 47:45, 68:66, 86:86);

Petrol Olimpija:Oliver 16, Bubnić 3, Badžim 10, Morgan 23, Lorbek 15, Hrovat 10, Mc Carron 16, Begić 2.

Krka: Marinelli 12, Osolnik 9, Cinac 9, Dimec 21, Jošilo 15, Zagorac 17, Kovačevič 5, Đapa 2.

I. V.