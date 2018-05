Trčila v Župnci

29.5.2018 | 21:00

Ob 15.04 sta v Župnci v Novem mestu trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, pomagali reševalcem, dežurnemu delavcu cestnega podjetja in vlečni službi.

B. B.