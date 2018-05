Olje na cesti

30.5.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.20 uri je bilo na relaciji Sadinja vas pri Dvoru—Trebča vas, občina Žužemberk, razlito olje po cestišču. Delavec cestnega podjetja je oljne madeže posul z vpojnim sredstvom in počistil cestišče.

Goreli odpadki

Ob 21.51 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 22.33 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorel odpadni material na dveh ločenih odlagališčih. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bodanes od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC na izvodu VITA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Zaloke AC med 8:00 in 12:00 uro ter na območju TP Drnovo cestninska postaja med 12:00 in 16:00 uro. Za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Dvorc, Zagradec, Razbor, Ruda, Polje Lisca in Tončkov dom Lisca med 7:30 in 10:30 uro, na območju TP Podgorica med 7:30 in 7:35 uro ter med 10:45 in 14:30 uro ter na območju TP Šmarje 1 izvod javna razsvetljava, Žičkar med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.