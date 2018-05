Zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom

30.5.2018 | 08:00

Poročali smo že o prometni nesreči, ki se je včeraj ob 15. uri zgodila na lokalni cesti v Župnci. Iz novomeške policijske uprave pa so danes sporočili, da so policisti opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila vozil v smeri proti Ždinji vasi. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik. Povzročitelj se je v nesreči huje poškodoval, 29-letni voznik pa je utrpel lažje poškodbe.

Trinajst tujcev nezakonito čez mejo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Brežice izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Sinjega vrha so prijeli dva državljana Alžirije na območju Miličev tri državljane Sirije, na območju Preloke štiri državljane Sirije in državljana Maroka in na območju kraja Dvorce tri državljane Sirije. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

