Ljubezen do petja jih druži že pol stoletja

30.5.2018 | 09:15

Ob jubileju je župan Dušan Strnad predsednikoma zborov Borisu Sadarju in Anamariji Škrjanc Štruc podelil spominski kovanec Prijetno domače. (Foto: G. Stopar)

Šentvid pri Stični - V letošnjem letu 50-letnico neprekinjenega delovanja praznujeta Ženski in Moški pevski zbor Vidovo iz Šentvida pri Stični. Jubilej sta minulo soboto v tamkajšnjem domu kulture obeležila s slavnostnim koncertom, na katerem so poleg zborov nastopili še domači folkloristi, na ogled pa so postavili tudi fotografsko razstavo o polstoletnem delovanju, so sporočili iz ivanjške občine.

Ženski in moški pevski zbor Vidovo delujeta od leta 1968, pobudnik za ustanovitev obeh zborov v Šentvidu pri Stični pa je bil domačin in član slovenskega okteta Tone Kozlevčar. Skozi celotno obdobje delovanja je pevcem skupna ljubezen do petja in veselje do ohranjanja ljudske kulturne dediščine, zbora pa sta pomembno vplivala tudi na začetek Tabora slovenskih pevskih zborov, ki bo letos v Šentvidu pri Stični potekal že 49-ič. Danes zbora vodi zborovodja Urban Tozon.

V slavnostnem nagovoru je domači župan Dušan Strnad med drugim povedal: »Da nadaljujete s tradicijo in petjem so zagotovo ponosni vsi, tudi tisti, ki so bili z vami na začetku, pa jih zdaj žal ni več med nami. Šentviški pevci niste peli samo zase, za svoj kraj, peli ste za vso Slovenijo in zamejce. V teh krajih živite ljudje, ki ste ohranili tradicijo, kulturo in tudi državo. Vsako leto so prireditve bolj kvalitetne in kultura v Šentvidu živi.«

Ob tej priložnosti je predsednikoma zborov Borisu Sadarju in Anamariji Škrjanc Štruc podelil spominski kovanec Prijetno domače, ki ga župan podeljuje posameznikom in organizacijam ob posebnih dosežkih in njihovih jubilejih. Prav tako so na koncertu podelili tudi priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Najvišje, Gallusovo zlato značko za petdeset let prepevanja v šentviškem Moškem pevskem zboru Vidovo je prejel Stane Peček. Čestitke za visok jubilej so pripravili tudi Šentviški slavčki, ki so zboroma podarili sadiko drevesa, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

