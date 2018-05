Prvi lotosov popek že v jezercu

30.5.2018 | 10:15

Prvi letošnji lotosov popek v jezercu Term Šmarješke Toplice.

Šmarješke Toplice - V zdraviliški park Krkinih Term Šmarješke Toplice vsako leto veliko obiskovalcev privabijo indijski lotosi, ki rastejo v jezercu sredi parka. Ta lepa rastlina je pri nas zelo redka, saj uspeva predvsem v tropskih in subtropskih predelih vse od Japonske do srednje Azije in Kaspijskega jezera.

V Šmarjeških Toplicah jo imajo po zaslugi znanega krajinarja, ing. Mihe Ogorevca, ki je leta 1992 lotosove korenike dobil iz botaničnega vrta v nemškem mestu Köln in jih poskusno posadil. Korenike obtežil in uspelo je, saj lotos napaja izvir tople vode. Tako je v parku edino rastišče lotosa v naravi pri nas.

Anica Bobič lani ob jezercu s številnimi lotosovimi cvetovi. Voden ogled zdraviliškega parka bo ob občinskem prazniku v četrtek, 7. junija, ob 19. uri, zbirno mesto pri vodnjaku v parku. (Foto: L. M.)

Že vseskozi ga spremlja domačinka, velika ljubiteljica narave Anica Bobič iz Šmarjeških Toplic, ki naravnost obožuje to posebno rastlino. Vsa vesela nam je sporočila, da se je te dni v jezercu že pojavil prvi rožnati popek, kar pomeni, da je lotos letos pohitel in v desetih dneh bo videti kakih štirideset cvetov. Dvajset dni namreč potrebujejo, da zrastejo in se dvignejo nad velike lotosove liste. Tedaj se šele popek odpre in cvet se razprostre v vsej svoji lepoti. A cveti le štiri dni. Ostane cvetišče s semeni, ki dozori jeseni. Novi nežni rožnati cvetovi, ki se ob prvem svitu počasi dvignejo iz vode, podnevi razprejo in zvečer zaprejo in potopijo v vodo, bodo nastajali vse do septembra. Časa za ogled bo torej kar nekaj!

L. Markelj, foto: Jernej Gartner