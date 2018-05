Podelitev bralne značke na OŠ Brežice

30.5.2018 | 09:50

Brežice

Ljubezen ni reka, ki teče po strugi

Branje nam odpira mnogo vrat. Z branjem ustvarjamo svoj svet - svet, ki nas popelje neznano kam. Tako širimo svoj zaklad znanja, ki ima neprecenljivo vrednost. Omenjenih vrednot pa se zavedajo tudi brežiški osnovnošolci, ki so letos množično posegali po knjigah.

V šolskem letu 2017/2018 je na Osnovni šoli Brežice kar 565 oz. 69 % učencev od 1. do 9. razreda osvojilo bralno značko.

Tudi tokrat sta nas obiskala posebna gosta. Učence razredne stopnje je 26. aprila obiskal vsestranski umetnik Matjaž Pikalo, ki je na duhovit in humoren način predstavil svoje delo in dokazal, da je lahko svet umetnosti tudi pisan, zabaven, a hkrati poučen. Sporočila, ki so skrita med vrstnicami prebranih knjig ali v besedah domišljijskih likov in barvitih lutk, so tista, ki najdejo pot do mladega bralca.

Učence predmetne stopnje je s pripovedjo o svojem življenju in ustvarjanju popeljal v svet literarne umetnosti pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist Feri Lainšček, ki je 25. aprila 2018 učencem predmetne stopnje podelil priznanja za osvojeno bralno značko.

Posebej ponosnih je bilo 16 zlatih bralcev, ki so bralno značko osvojili vseh devet let. Veseli smo, da je med nami še vedno veliko mladih, ki med vrsticami odkrivajo skrite modrosti in spoznanja.

Romana Zorko, Osnovna šola Brežice