Noč s knjigo pod zvezdami

30.5.2018 | 10:30

Pišece - Torek, 22. maj, je bil na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece prav poseben dan, saj so učenci prvega in drugega razreda prvič prespali v šoli s svojima učiteljicama Ireno in Mirjano.

Najprej so skuhali odličen jabolčni kompot, zmešali maso za palačinke, nato pa se pridružili še učencem višjih razredov, ki obiskujejo izbirni predmet astronomija, na predavanju o vesolju, ki ga je imel gospod Sebastjan Jakša iz Krškega. Po zanimivem predavanju so si privoščili večerjo, palačinke in kompot, nato pa je sledilo še sladko presenečenje. Za našega gosta Sebastjana je učiteljica Brigita spekla čokoladno torto, kajti ravno tisti dan je praznoval svoj rojstni dan. Ko se je stemnilo, so se vsi odpravili na igrišče, kjer so lahko s pomočjo teleskopa opazovali luno in ostale zanimive nebesne pojave. Sledil je ogled filma oz. risanke, nato pravljica za lahko noč, potem pa so se vsi pogreznili v spanec, kajti v sredo jih je čakal čisto navaden šolski dan.

Vsi so dejali, da so v šoli preživeli čudovit večer in še lepšo noč, zato komaj čakajo, da se takšni dnevi še ponovijo. Atiji in mamice pa jih tudi niso preveč pogrešali - sicer pa so vse izvedeli iz prve roke, ko so se otroci vrnili domov iz šole.

Učenci OŠ Pišece z učiteljicami

Foto: Mirjana Lipej

