Brežiški študenti pomagali Alini in predstavili svojo novo knjigo

30.5.2018 | 10:45

Brežice - V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2018 je Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru pripravila več dogodkov. Pomladni mesec maj je tako posvečen študentom in njihovim študijskim ter obštudijskim aktivnostim.

V sredo, 16. maja, je na Fakulteti za turizem potekala predstavitev monografije Razvojni program celovitega in trajnostnega razvoja območja Prezida in Gorskega kotarja. Avtorji knjige so študenti 1. letnika magistrskega programa Turizem, ki so skupaj z mentorjema doc. dr. Markom Koščakom in asist. Barbaro Pavlakovič na terenu raziskovali kraj Prezid in pripravili načrt njegovega trajnostnega razvoja. Študenti avtorji so bili prisotni na dogodku, kjer so prejeli svoj izvod knjige. Projekt v Gorskem kotarju je potekal pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V sklopu tega dogodka so na fakulteti izvedli tudi informativni dan za magistrski študij turizma, kjer so bodoči študenti 2. stopnje dobili informacije o magistrskem študijskem programu ter postopku vpisa. Dan za tem so študenti organizirali skupni piknik študentov brežiške Fakultete za turizem in Fakultete za energetiko iz Krškega, kjer je potekal tudi medfakultetni turnir v športnih igrah.

Naslednji dogodek je imel dobrodelno noto, saj so študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega programa Turizem pripravili dobrodelno prireditev ''Podarimo nasmeh Alini''. Prireditev, ki je potekala na dvorišču fakultete v četrtek, 24. maja, so študenti pripravili kot študijsko nalogo v okviru predmeta Management prireditev skupaj z mentorjema pred. Katjo Čanžar, mag. in asist. Tomijem Špindlerjem, mag.

Na prireditvi so obiskovalce pričakali razigrani klovni in različne igre za otroke ter mlade po srcu. Vseskozi pa so udeleženci zbirali denarna sredstva za 11-mesečno deklico Alino Krajnčič iz Globokega pri Brežicah, ki ima cerebralno paralizo in za zdravljenje potrebuje veliko finančnih sredstev. Matej in Anita, Alinina starša, sta se skupaj z Alino tudi udeležila dogodka in s študenti preživela sončno popoldne. Študenti in udeleženci so s skupnimi močmi in iz srca zbrali 235 evrov za Alino ter hkrati polepšali popoldne vsem zbranim otrokom na prireditvi.

B. Pavlakovič,

Fakulteta za turizem Brežice

Galerija