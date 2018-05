Proračun za leto 2019 že v javni razpravi

30.5.2018 | 12:25

Z dvigom rok so mirnopeški svetniki poslali predlog proračuna za leto 2019 v javno razpravo. (Foto: M. Ž.)

Predlog proračuna je predstavila Mira Barbo.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji seji v prvi obravnavi sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto in ga s tem poslali tudi v 15-dnevno javno razpravo. Kot je povedal župan Andrej Kastelic, so se priprave proračuna lotili tako hitro, predvsem zaradi nemotenega poteka največje naložbe v zgodovini občine, suhokranjskega vodovoda, katerega financiranje se bo zavleklo tudi v prihodnje leto. Sicer naj bi bila dela končana do konca letošnjega leta, zaradi vključevanja sekundarnih vodov v projekt pa občine pripravljajo vlogo za podaljšanje roka izgradnje.

»S sprejemom proračuna, to bo predvidoma na septembrski seji, se bomo izognili težavam in omejitvam, ki bi lahko nastale, če nov občinski svet pred koncem koledarskega leta ne bi sprejel proračuna, kar bi pomenilo začasno financiranje,« je še dodal župan.

Mira Barbo iz občinske uprave, ki je predstavila predlog proračuna, je pojasnila, da so pri pripravi dokumenta upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem upoštevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja, in pogodbeno prevzetih obveznosti. Prihodke za leto 2019 načrtujejo v višini dobrih 4,6 milijonov evrov, odhodke pa za dobrih 3,7 milijonov evrov, od tega za naložbe namenjajo nekaj več kot 1,4 milijona, kar predstavlja 36 odst. vseh proračunskih izdatkov.

Med javno obravnavo, ki bo trajala do 13. junija, imajo tako občani možnost dati svoje predloge in pobude, pod drobnogled pa ga bodo vzeli tudi vsi odbori.

Svetniki so med drugim v prvi obravnavi sprejeli, proti je glasoval le Zvone Lah, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda CERO-DBK, potrdili elaborate in cene na področju gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja novomeška Komunala, ter letne programe športa, kulture in socialnega varstva.

Nova turistična taksa

Po skrajšanem postopku so sprejeli na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja o turizmu nov odlok o turistični taksi in promocijski taksi v občini Mirna Peč, ki bosta skupaj znašali 2 evra na osebo na dan, v veljavo pa bosta stopili z začetkom prihodnjega leta, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in za odmero komunalnega prispevka, povsem nova odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu ter o določitvi stroškov lokacijske preveritve, ki jih omogoča spremenjeni zakon o urejanju prostora, ki se začne uporabljati 1. junija.

M. Ž.

