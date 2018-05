Odprli demenci prijazno točko

30.5.2018 | 13:40

Štefanija Lukež Zlobec (levo) in Mateja Ribič sta označili demenci prijazno točko v Trebnjem.

Nekateri stanovalci Doma starejši občani Trebnje

Odprtje demenci prijazne točke je pospremil tudi Občinski pihalni orkester Trebnje s Trebanjskimi mažoretkami.

Trebnje - Demenca je zelo razširjena in je velik problem današnje družbe, saj število oseb s to boleznijo narašča, zato je prav, da jim pomagamo, je včeraj v Trebnjem dejala predsednica slovenskega združenja Spominčica Štefanija Lukež Zlobec. Skupaj z direktorico Doma starejših občanov (DSO) Trebnje Matejo Ribič sta namreč nalepila na vhodna vrata doma posebno nalepko, ki označuje demenci prijazno točko.

To je prva taka točka v Mirnski in Temeniški dolini, potem ko so jih po državi že odprli nekaj v okviru projekta Za demenci prijazno skupnost, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje.

Po besedah predsednice Spominčice je zelo pomembno javnosti osveščati o demenci. »O njej se včasih ni govorilo, celo skrivalo se je in družine z osebami, ki so imele to bolezen, so trpele.« Pomembno je, da prepoznamo prve znake in da osebe čim prej peljemo k zdravniku, da dobijo pomoč, pravi Lukež Zlobčeva.

Lani so prvo takšno točko postavili pri varuhinji človekovih pravic in kmalu zatem so tudi drugje podprli projekt. »Demenci prijazne točke so v prvi vrsti namenjene bolnikom z demenco v zgodnji fazi, ko hodijo naokrog in še ne vedo, da so bolni, namenjene so svojcem, da pridejo na točko, kjer jim pomagajo in usmerjajo usposobljeno osebje, kot tretje pa so namenjene celi lokalni skupnosti.«

Direktorica trebanjskega doma starejših občanov je dejala, da so ponosni, da se vključujejo v mrežo demenci prijaznih točk. »Opažamo, da je v tem okolju čedalje več oseb z demenco, predvsem se to vidi po novih vlogah, saj je več kot 50 odstotkov za sprejem na varovani oddelek,« je dejala direktorica in dodala, da je v domu v Trebnjem 181 stanovalcev, od tega jih je 33 z demenco. »Namenjamo veliko pozornost usposabljanju zaposlenih, saj menimo, da je to eden prvih korakov za nudenje strokovne podpore in pomoči osebam z demenco ter tudi svojcem,« poudarja Ribičeva.

Taja Borštnar, socialna delavka v DSO Trebnje, pravi, da so prvi znaki demence, da ljudje začnejo pozabljati, kaj so na primer zajtrkovali, ali kaj so čez dan počeli, zelo dobro pa se spomnijo nekaterih dogodkov iz preteklosti. »Ženske med drugim pozabijo svoj priimek, ljudje ne najdejo prave besede za poimenovanje nekaterih stvar, spreminja se njihovo čustvovanje, skratka izgubljeni so v prostoru in času. Za svojce je to zelo težko,« pravi Borštnarjeva.

Nekateri demenco označuje kot kugo sodobnega časa, saj število bolnikov narašča, hkrati pa se niža tudi starostna meja.

Besedilo in fotografije: R. N.

