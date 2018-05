Od prve katrce do 4 milijonov renaultov

30.5.2018 | 14:00

Direktor Revoza Kaan Ozkan in 4-milijonti renault. (Foto: B. B.)

Vse se je začelo s katrco ...

... in nadaljevalo s petico.

Novo mesto - Od leta 1973, ko so s proizvodnih trakov tedanjega IMV začele prihajati prve katrce, do danes, so v tej novomeški tovarni vozil izdelali že 4 milijone renaultov.

Kot je na današnji slovesnosti ob častitljivem mejniku povedal direktor Revoza Kaan Ozkan, se je tovarna z novimi modeli in količinami, blizu rekordnim, lani vnovič prebila na prvo mesto med slovenskimi izvozniki, hkrati pa se že veselijo novega razvojnega cikla, ki ga bo prinesel projekt novega vozila. »Načrti so za zdaj še zaupne narave, a brez skrbi, pred Revozom je lepa prihodnost,« je povedal Ozkan in poudaril, da je obratovanje vseh treh izmen moč pričakovati še vsaj dve leti.

Sodelovanje z Renaultom, ki je stoodstotni lastnik leta 1989 ustanovljenega Revoza, se je začelo leta 1972. Leto kasneje je bila v Novem mestu narejena prva katrca, leta 1983 prva petica, leta 1993 pa prvi clio. S proizvodnja twinga druge generacije so začeli 2003, od leta 2014 izdelujejo twinga 3 in štirisedežnega smarta, od lani pa še clia 4 in električnega smarta. Ob tem so v IMV-ju in Revozu krajši izdelovali tudi druge Renaultove modele (Wind, Renault 12, Renault 18, …)

S proizvodnih trakov novomeškega Revoza je lani zapeljalo 189.687 vozil, kar je je 42 odst. več kot v letu 2016. Največ so izdelali twingov, dobrih 82.000, sledijo clii (57.000) in smarti (50.000), med katerimi jih je bilo več kot 2.000 z električnim pogonom. Revoz je lani ustvaril 1,6 milijarde prihodkov in okoli 20 milijonov evrov čistega dobička. V tovarni je trenutno skoraj 3.400 zaposlenih, od tega so jih tisoč zaposlili lani.

Letos Revoz že celo leto delujejo s polno zmogljivostjo, načrt za letos pa predvideva proizvodnjo okoli 210.000 s čimer bi se močno približali rekordu iz leta 2009, ko so izdelali 212.000 vozil.

»Za prvi milijon vozil smo potrebovali 20 let, za zadnjega samo 7 let,« pravi direktor proizvodnje Revoza Jože Bele. Pet milijonti renault bi ob sedanjih trendih lahko izdelali še prej, v petih letih. »Takrat to najbrž ne bo sivi clio z dizelskim motorjem ampak električno ali celo avtonomno vozila,« se je v prihodnost ozrl Bele.

B. Blaić

