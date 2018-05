S širitvijo počastili visok jubilej častnega občana

30.5.2018 | 16:30

Priznani ilustrator Peterk Škerl in ravnatelj šentrupertske osnovne šole Jože Tratar sta odkrila portret Jožeta Zupana.

Profesor Jože Zupan je pomembno vplival na razvoj kulture v kraju.

V kulturnem programu sta med drugim zapela tudi otroški (na sliki) in mladinski pevski zbor šole.

Šentrupert - Profesor Jože Zupan, drugi častni občan občine Šentrupert je novi List Rastoče knjige Občine Šentrupert. Nekdanji učitelj in ravnatelj, avtor stalnih razstav v tamkajšnji osnovni šoli je aprila praznoval 80. rojstni dan in občina je s širitvijo želela počastiti njegov jubilej.

Več kot 40 let je bil zaposlen na osnovni šoli v Šentrupertu, polovico časa kot učitelj in drugo polovico kot ravnatelj. Ves čas je pomembno vplival na razvoj kulture v kraju, dolini in širše. Je avtor razstav Izvirne ilustracije mladinskih del, Slovenske slikanice za otroke sveta ter stalne razstave Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline v Trebnjem, ki so se ji v Šentrupertu pridružile še postavitve Rastoče knjige Občine Šentrupert, Rastoče knjige svetovne mladinske književnosti in Rastoče knjige OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Ob svojem 80. rojstnem dnevu je izdal tretjo lastno knjigo z naslovom V objemu življenja. Včeraj, na obletnico rojstva njegove matere, pa mu je župan Rupert Gole izročil Listino Rastoče knjige Občine Šentrupert. »Mislim, da se nihče ne sprašuje, zakaj, bilo je le vprašanje časa, kdaj. Profesor Jože Zupan je za naš Šentrupert v preteklih desetletjih stkal tako čudovite zgodbe in postavil tako edinstvene razstave in toliko naredil na področju kulture, da si to enostavno zasluži,« je povedal.

Zupan je bil na širitvi rastoče knjige zelo ganjen. Večkrat nagrajeni slovenski ilustrator Peter Škerl je ob tej priložnosti šoli ob 400-letnici šolstva v kraju in širitvi Rastoče knjige Občine Šentrupert predal portret Jožeta Zupana.

V sklopu praznovanja občinskega praznika bo petek osrednja prireditev s podelitvijo priznanj.

Besedilo in fotografije: R. N.

