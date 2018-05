Darko silvestroval ob Danijelovem truplu

30.5.2018 | 15:05

Danijel je umrl v svoji hiši na Lučarjevem Kalu. (Foto: J. A., arhiv DL)

Lučarjev Kal, Ljubljana - Darko Malešević je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču ta teden za uboj Danijela Ceglarja obsojen na 10 let zapora oziroma ob preklicu pogojne obsodbe na enotno kazen 10 let in štiri mesece zapora.

Tridesetletni bosanski državljan je uboj 56-letnika zagrešil v času veselega decembra, in sicer enkrat med 28. decembrom popoldne in naslednjim dnem do 8. zjutraj. Krvavi incident se je pripetil v hiši oškodovanca na Lučarjevem Kalu v občini Ivančna Gorica, kjer sta skupaj popivala, vzrok pa naj bi bili nekateri stari neporavnani računi.

Trikrat ga je zabodel

Točen odgovor je eden odnesel v prerani grob, drugi pa o tem ni pripravljen kaj prida govoriti. Kot je bilo slišati ob predstavitvi obtožbe, je Malešević z nožem trikrat zabodel v vrat Ceglarja, da je ta zaradi ran izkrvavel in umrl v lastni hiši.

Neuradno smo izvedeli, da je potem truplo zavil v preprogo, šel s pokojnikovo bančno kartico na bankomat, dvignil 350 evrov in se vrnil na kraj zločina. Ko je Ceglarja po telefonu klicala sestra, se je javil Malešević in ji natvezil, da je s prijateljem nekam odpotoval, policisti pa so ga prijeli šele po tem, ko je enemu od prijateljev poslal SMS-sporočilo in povedal, kaj je storil. Aretirali so ga na slivestrovo.

"Žal mi je"

Tožilka Jerneja Pielick je v primeru priznanja obtožencu ponudila 10 let zapora za uboj ter preklic pogojne obsodbe oziroma enotno kazen 10 let in štiri mesece zapora ter podaljšanje pripora iz razloga begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. Obramba obtoženca se je povsem strinjala s kaznovalnim predlogom, je pa nasprotovala podaljšanju pripora, češ da Malešević nima imetja ne v Sloveniji ne v rodni BiH, zato menda ni bojazni, da bi zapustil meje sončne strani Alp.

Malešević, ki se je že v preiskavi zavil v molk, je povedal le, da mu je »žal za to, kar se je zgodilo«.

Ljubljanski okrožni sodnik Marko Češnovar je pri odmeri kazni povsem sledil predlogu tožilstva, čeprav bi lahko obtoženca kaznoval tudi mileje.

Ni prvič opletal z nožem

»Kazen se mi zdi ustrezna glede na vse okoliščine te zadeve,« je med ustno obrazložitvijo dejal sodnik. Maleševiću je kot olajševalno okoliščino štel priznanje, kot oteževalno pa predkaznovanost.

Ob branju kazenskega lista prišlo na dan, je Malešević 20. februarja predlani skupaj s prijateljem prišel v stanovanje Bojana E., mu prislonil nož na vrat in prisegel, da ga bo ubil, ko se mu pozdravi roka. Za kršenje nedotakljivosti stanovanja in grožnje je bil potem na Okrajnem sodišču v Kočevju obsojen na pet mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let, ki bi se mu iztekla maja prihodnje leto.

»Ni bilo prvič, da ste se na nekoga spravili z nožem, tokrat z bistveno hujšimi posledicami,« je še dejal sodnik. Malešević do pravnomočnosti ostaja v priporu, stroški kazenskega postopka pa bodo bremenili proračun.

M. R., Svet24