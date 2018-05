Atletska steza na velodromu v šestih mesecih

30.5.2018 | 20:30

Dela na podkonstrukciji na velodromu potekajo po načrtih. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in Boštjan Mencinger, predsednik upravnega odbora podjetja Lesnina MG oprema, sta včeraj podpisala pogodbo za dobavo in montažo atletske steze, ki bo v sredini ovala velodroma v Češči vasi, kjer raste olimpijski vadbeni center za kolesarstvo, atletiko in triatlon. Vrednost pogodbe je malo manj kot 599 tisoč evrov (vključno z DDV), steza pa bo predvidoma montirana v šestih mesecih, so sporočili iz novomeške občine.

Gre za 200 metrov dolgo štiristezno krožno stezo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle, vse pa bo postavljeno v skladu s standardi mednarodne atletske zveze. »Fundacija za šport nam je na razpisu za ta projekt odobrila 51.000 evrov, ki jih lahko koristimo v letih 2018, 2019 in 2020, vsako leto po 17.000 evrov. Dela na podkonstrukciji sicer potekajo po načrtih, prejšnji teden pa je bil objavljen tudi razpis za leseni del kolesarske steze,« so zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni biciklist Tekel bo pa Macedoni, počastni krog, tako kot Maratonci v tistem satiričnem filmu...:)pa zdnje kolo bo prehitevalo prvo, skakal bo pa v globino iz višine... 43m nazaj Oceni pripomba Čuden tek bo to, biciklist, če bo tekel s kolesom . Zna biti zabavno in še pred volitvami mogoče bo. Kje si pa dobil tole tvojo odpeto informacijo ? 32m nazaj Oceni Matematiq Občina pa zadolžena za dodatnih 10.000.000€ 16m nazaj Oceni biciklist "Gospod " teče s kolesom / kje in kam se vrti to kolo - naj domišljija odgovori:) To je posebna disciplina. Extrem športnik. Triatlonec- trikrat reče še aaa pa bo KONEC, ja mogoče bi se znalo to zgodit še pred volitvami. Res je. :):) Preglej samo prijavljene komentatorje