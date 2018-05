Po volitvah med in mleko, pa tudi dolge kolone in scefrani živci

30.5.2018 | 19:15

V dneh pred volitvami vlada ponuja marsikaj. Od oživitve železniške proge med Ljubljano in Karlovcem, do novih kolesarskih povezav, obvoznic in še česa. Ko boste prebrali, kaj vse je v minulem tednu na Dolenjskem obljubil in podpisal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, se boste morda vprašali, kje je le hodil zadnja 4 leta.

Junij bo vroč, a ne le zaradi volitev. Poletje prihaja, z njim pa kolone turistov, ki se bodo med svojo potjo na hrvaško obalo tudi letos ustavile na mejnem prehodu v Metliki. Metličani še pomnijo lansko poletje, ko ob koncih tedna niti do trgovine niso mogli, zato razmišljajo o tem, da bi sami, po zgledu avtomobilov, po cel dan v koloni prečkali cesto, ki vodi do mejnega prehoda.

V novem Dolenjskem listu preberite tudi, kako so lani poslovale družbe v Jugovzhodni Sloveniji in Posavju. Za koliko so se povečali prihodki in dobički družb in za koliko plače zaposlenih?

Sicer pa je z dobičkom lahko tudi križ. Tako vsaj menijo nekateri v Šentjerneju, kjer prejšnji teden niso imeli le Tedna cvička, ampak tudi sejo občinskega sveta. In tam je bilo slišati kritike na račun dobička EDŠ. Zakaj? Preberite v novem Dolenjskem listu.