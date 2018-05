FOTO: Po 10 mesecih odpadki še v Zalogu, Ekosistemi zavračajo odgovornost

30.5.2018 | 17:20

Direktor Ekosistemov Gregor Kovačič

Pravnik Dejan Guček in lastnik družbe Ekosistemi Tomislav Kovačič

Na požarišču je še 5.000 kubilnih metrov odpadkov, ki so po besedah direktorja neustrezni za sežig, zavrnile so jih ostale deponije...

... bale odpadkov za izvoz na Hrvaško pa čakajo že več kot osem mesecev.

Straža - Predstavniki družbe Ekosistemi so na današnji novinarski konferenci vnovič zatrdili, da so pripravili več scenarijev sanacije požarišča v Zalogu, a so vse njihove predloge na okoljskem ministrstvu zavrnili, zato zavračajo vso odgovornost za morebitno okoljsko škodo. Še več: ker ne vedo oz. po trenutnih odločbah niti ne smejo obdelovati odpadkov na tem območju, razmišljajo o državljanski nepokorščini.

Lastnik družbe Tomislav Kovačič je danes med drugim povedal, da je v Zalogu še okoli 5.000 kubičnih metrov odpadkov, odpeljali naj bi jih 750 ton. A s tistimi, ki so ostali po uničujočem požaru lansko poletje, ne morejo oz. smejo storiti ničesar. Kot smo že poročali, so med drugim predlagali domešavanje, da bi skupaj z novimi sedmimi tonami odpadkov obstoječim dvignili kurilno vrednost in bi bili primerni za sežig. A po odvzetem okoljevarstvenem dovoljenju tega ne smejo storiti, kljub sestankom z okoljsko ministrico Ireno Majcen in predstavniki občine Straža pa skupnega jezika niso našli. Eden od scenarijev je tudi izvoz v sosednjo Hrvaško, a po besedah direktorja družbe Gregorja Kovačiča na ustrezna dovoljenja hrvaškega ministrstva čakajo že osem mesecev. »Če bi nam dovolili, kar smo predlagali, bi bilo območje sanirano v 280 dneh, danes bi bilo tam pol manj odpadkov,« je rekel direktor.

Ministrica je za Dolenjski list že pred časom povedala, da dovoz kakršnih koli novih odpadkov v Zalog ni sprejemljiv in da morajo Ekosistemi odpadke odpeljati drugam. A predstavniki te gosp. družbe so danes zatrdili, da takšnih odpadkov nihče noče prevzeti, med drugimi naj bi jih zavrnili krški Kostak, Gorenje Surovina ipd.

Tomislav Kovačič je danes večkrat poudaril, da kljub spremenjenemu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu občine Straža želijo v Zalogu ostati in razviti nove poslovne cilje, omenil je reciklažni center, kar naj bi omogočal tudi spremenjeni OPPN. Glede spreminjanja prostorskega akta s strani straške občine pa je navrgel, da bo morala lokalna skupnost nositi posledice, saj da so jim s tem povzročili škodo.

Vzrok požara po njegovih besedah še ni raziskan. »V tem trenutku na tej lokaciji ne moremo storiti ničesar, a bliža se poletje in bojimo se kakšnega novega vžiga,« je še dodal in nadaljeval, da razmišljajo celo o državljanski nepokorščini: »Zavestno lahko kršimo predpise, da stroji zabrnijo in da te odpadke pripravimo na način, da jih lahko odstranimo.«

Direktor Gregor Kovačič je med drugim še rekel, da zoper Ekosisteme poteka tudi postopek za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za zbiranje odpadkov, v kolikor jim bo sanacija še naprej onemogočena, pa razmišlja o odstopu. Po njegovih besedah in besedah njihovega pravnika Dejana Gučeka, so tako od okoljskega inšpektorata kot agencije za okolje prejeli odločbe, da morajo odpadke iz Zaloga umakniti v 60 dneh, ta rok pa naj bi se iztekel v juniju. Zoper odločitve različnih državnih organov so sicer sprožili tudi upravni spor in računajo, da bodo svoj prav dokazali na sodišču.

O (ne)sanaciji požarišča v Zalogu skupaj z odzivi lokalne skupnosti in okoljskega ministrstva bomo podrobneje še poročali v tiskani izdaji prihodnji četrtek.

Mirjana Martinović

Galerija

























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni prihodnost V Kolpo naj jih stresejo, da ne bo migrantom potrebno plavati. Preglej samo prijavljene komentatorje