Dobrodošli doma, Slovenci

31.5.2018 | 08:00

Z leve: Patricia Čular, Ivan Molan, Andrejka Majhen in Alenka Černelič Krošelj na današnji novinarski konferenci, ki jo je povezovala tiskovna predstavnica občine Lavra Kreačič (desno). (Foto: M. L.)

grad Brežice, v katerem je Posavski muzej Brežice. (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah bo 16. julija 8. tradicionalno srečanje Dobrodošli doma, ki ga organizirata vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter občina Brežice v sodelovanju z javnimi zavodi, ustanovami in nevladnimi organizacijami v brežiški občini.

V pripravah na ta mednarodni dogodek so o srečanju govorili na včerajšnji novinarski konferenci v Poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice brežiški župan Ivan Molan, vodja kabineta vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Andrejka Majhen, vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj občine Brežice Patricia Čular in v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj.

Udeležence, ki jih pričakujejo iz desetih do dvanajstih držav, bodo dopoldne sprejeli v krajih Bizeljsko, Čatež ob Savi, Dobova, Jesenice na Dolenjskem, Mostec, Pišece in Sromlje. Popoldne bodo srečanje nadaljevali v mestu Brežice, kjer bo glavno popoldansko dogajanje v Posavskem muzeju. Ob 17. uri bo tam uradna zaključna prireditev, potem bo ob 19.30 v Viteški dvorani koncert, ki ga pripravlja glasbena šola Brežice.

Po napovedih organizatorjev bodo za goste pripravili pester program, ki bo tako z glasbo kot s kuhinjo in z drugimi vsebinami zanimiv za vse generacije.

Na novinarski konferenci so omenjeni predstavniki organizatorjev povabili domačine k čim večjemu obisku srečanja.

Ivan Molan vidi v srečanju priložnost, da se občina Brežice predstavi širše. Po besedah Andrejke Majcen, želijo z dogodkom sporočiti tukajšnjim prebivalcem, da po svetu živi veliko Slovencev, Slovencem po svetu pa, da nam je mar zanje. »Brežice so precej neodkrit biser v tujini,« je rekla Majcnova.

Prireditev povezujejo z muzejsko nočjo, kot je povedala Alenka Černelič Krošelj. V okviru takega sporeda v Posavskem muzeju Brežice bodo predstavili tudi etnološki film Od kola do kupce, ki so ga domačini v Kapelah posneli v sodelovanju z Davorjem Lipejem.

Naslednji dan, tj. 17. junija, bo s sodelovanjem brežiške župnije v Brežicah maša s pričakovanim nastopom enega ali celo dveh pevskih zborov Slovencev iz tujine.

M. L.