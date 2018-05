Našel nemško mino

31.5.2018 | 07:00

Včeraj ob 13.00 uri je v Stari vasi na Bizeljskem, občina Brežice, občan našel minometno granato kalibra 81 mm, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne, nemškega porekla. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

S helikopterjem v UKC

Ob 14.26 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote in dežurna ekipa Helikopterske enote nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Maribor.

Pokvarjen tovornjak in podrto drevo

Ob 8.16 so gasilci PGD Sevnica na Planinski cesti v Sevnici s tehničnim posegom odstranili tovorno vozilo, ki je zaradi okvare obstalo na vozišču.

Ob 19.01 se je na glavno cesto pri Šmarčni, občina Sevnica, podrlo drevo. Posredoval je dežurni delavec CGP, ki je oviro odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTEFAN, TP PRISTAVA, TP STUDENEC, NA IZVODIH ROŽNI VRH, PRISTAVA, VITA IN NASELJE PROTI ROŽNEMU VRHU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mrzlak 1, Mrzlak 2, Arnova sela, Čela, Ključice, Pohanca, Gornji Obrež, Trebež, Glogov brod, Artiče in Artiče zadružni dom med 7.45 in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Razbor in Ruda med 7.30 in 10.30 uro, ter Polje Lisca in Tončkov dom Lisca med 10.45 in 14.30 uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kerinov Grm izvod Moran med 10. in 12. uro, Žadovinek Hlevi izvod Proti Krškem med 12.30 in 13.30 uro ter Bučerca med 7.40 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje in Vrh Trebelno med 7.15 in 10.30 uro ter Tržišče kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale med 11.30 in 14.30 uro.

M. K.