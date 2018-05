Potrebujete pomoč varuhinje človekovih pravic?

31.5.2018 | 10:15

Vlasta Nussdorfer (Foto: B. B.; arhiv DL)

Krško - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo s sodelavci v sredo, 6. junija, poslovala v občini Krško. Vsakdo, ki ocenjuje, da so mu kršene pravice in bi mu lahko varuhinja s sodelavci pomagala, naj najkasneje do ponedeljka, 4. junija, do 15. ure pokliče na telefonsko številko 030 720 225.

Pogovori bodo potekali v prostorih občine Krško na Cesti krških žrtev 14. Varuhinja se bo ob tej priložnosti srečala tudi z županom Miranom Stankom in njegovimi sodelavci ter se pogovorila o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov.

B. B.