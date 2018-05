Se še spomnite zdravstvenih knjižic? V Posavju jih ni že 20 let

31.5.2018 | 11:15

20. obletnico uvedbe sistema kartice je ZZZS včeraj obeležil s slovesnostjo v Krškem. Na fotografiji Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS. (Foto: ZZZS)

Dr. Stanislav Cuber, tedanji vodja projekta kartice pri ZZZS (Foto: ZZZS)

Krško - Pred 20 leti je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v okviru pilotnega projekta Posavcem razdelil prve kartice zdravstvenega zavarovanja. Dobili so jo vsi zavarovanci, zdravstveni delavci pa so dobili dobili profesionalne kartice. Hkrati so vzpostavil tudi prvo mrežo samopostrežnih terminalov za potrjevanje veljavnosti kartic.

V naslednjih dveh letih so kartice prejeli tudi v vseh ostalih slovenskih regijah, uvedba sistema kartice zdravstvenega zavarovanja pa predstavlja zgodovinsko prelomnico v informatizaciji zdravstvenega varstva in zavarovanja. "Na ta način smo Slovenci po 45 letih opustili papirnato zdravstveno izkaznico ter postavili čvrst temelj za uvedbo sodobnega elektronskega poslovanja in za uvedbo e-Zdravja v Sloveniji," pravijo na ZZZS, ki je jubilej včeraj obeležila v Krškem.

Velika novost

Razdeljevanje zdravstvenih kartic se je začelo 6. aprila 1998, ko je ZZZS na tiskovni konferenci prvo kartico podelil najstarejši zavarovanki iz Brežic. Do 11. maja 1998 je bilo razdeljenih 68.716 kartic. Zavarovanci in zdravstveni delavci so se tako poslovili od stare papirnate knjižice in njenega zamudnega administrativnega potrjevanja. V okviru pilotne uvedbe je ZZZS preizkusil vse postopke, ki so bili ključni tudi za nacionalno uvedbo, kot so distribucija kartic zavarovancem, njihova uporaba pri izvajalcih zdravstvenih storitev, uporaba profesionalne kartice, uvedba in uporaba samopostrežnih terminalov in opreme v zdravstvenih zavodih, ustreznost navodil za uporabo kartice zdravstvenemu osebju…

Septembra 1998 je bila pilotna uvedba uspešno zaključena, čemur je sledila nacionalna uvedba, ko so bile od oktobra 1999 do oktobra 2000 izdane kartice tudi vsem ostalim zavarovanim osebam v državi. Nove kartice so zavarovanci potrjevali na terminalih pred obiskom zdravnika ali največ na vsake 3 mesece, za upokojence in otroke pa je bilo obvezno zdravstveno zavarovanje potrjeno za 1 leto.

Uvajanje kartice je spremljala obsežna informativna akcija in sistem je bil dobro sprejet, kar sicer ni bilo samoumevno, saj zdravstvene organizacije takrat po večini še niso razpolagale z ustrezno računalniško opremo, pa tudi uporaba čipnih kartic, npr. na bankomatih, takrat še ni bilo tako vsakdanje opravilo kot danes.

Mednarodno priznanje

Slovenska zdravstvena kartica, njena tehnologija in uvedba, je leta 2000 na mednarodnem forumu za kartične tehnologije in njihovo uporabo Cartec 2000 v Parizu prejela prvo nagrado za najboljši projekt leta na področju kartične tehnologije z utemeljitvijo, da s tem v slovensko zdravstvo ne uvajamo zgolj sodobnega, elektronsko berljivega dokumenta temveč tudi elektronsko omrežje, v katero so povezani vsi izvajalci zdravstvenih storitev ter omrežje samopostrežnih terminalov, ki ni namenjeno zgolj potrjevanju kartic zdravstvenega zavarovanja temveč tudi celovitemu informiranju in servisiranju zavarovanih oseb.

Za sistem kartice sta Marjan Sušelj in ZZZS v okviru mednarodne konference OMNICARD 2007 v Berlinu prejela tudi prestižno mednarodno nagrado »DROPS award 2007« za najvidnejše dosežke na področju uporabe kartic v zdravstvu.

Sistem je bil od uvedbe do danes deležen več nadgradenj, je pa pionirski in je na svojem področju Slovenijo v evropskem prostoru postavil na mesto ene vodilnih držav pri razvoju informatike v zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu.

B. B.