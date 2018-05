Mopedist Martin Božič iz ŠC Krško-Sevnica prvi na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu

31.5.2018 | 10:15

Ljubljana - Agencija za varnost prometa je skupaj z OŠ Majde Vrhovnik in MO Ljubljana organizirala že 50. državno kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, namen katerega je spodbuditi mlade, da tudi po opravljenem kolesarskem izpitu vzdržujejo kolesarsko kondicijo iz znanja prometnih pravil in spretnosti na kolesu. Na tekmovanju se je pomerilo 60 najboljših učencev iz šolskih ter občinskih kvalifikacijskih tekmovanj.

Tekmovanje, ki poteka že 50 let, »Kaj veš o prometu« je preventivna akcija namenjena najmlajšim kolesarjem, ki poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. Letos je v okviru šolskih tekmovanj sodelovalo 1.765 učencev ter vključno s kolesarskimi izpiti več kot 900 osnovnošolskih učiteljev in koordinatorjev prometne vzgoje. Izvedenih je bilo tudi 43 regijskih (kvalifikacijskih) tekmovanj s sodelovanjem 92 občin.

Pomerilo se je 60 najboljših, a zmagovalci bi lahko bili vsi



Na tekmovanju so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu AM kategorije koles z motorjem. Le najboljši iz šolskih, regijskih in občinskih tekmovanj so se uvrstili na državno tekmovanje. Teh je bilo letos 60, 52 v kategoriji koles, 8 pa v kategoriji koles z motorjem. Na kongresnem trgu v Ljubljani so se pomerili v preverjanju teoretičnega znanja poznavanja cestno-prometnih predpisov, ki poteka preko spletnega portala, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu. Med kolesarji je zmagal Luka Malovič iz OŠ n. h. Maksa Pečarja, med mopedisti pa je prvo mesto osvojil Martin Božič iz Šolskega centra Krško-Sevnica.

Mag. Igor Velov, direktor AVP, je vsem tekmovalcem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, dejal da so zanj zmagovalci vsi, že s tem, da se ob vožnji kolesa zavedajo in upoštevajo pravila varne vožnje ter okoliščin v prometu. Hkrati jih je pozval, da postanejo ambasadorji prometne varnosti in naj to znanje širijo naprej med svojimi znanci, sošolci, sorodniki.

Dogodka sta se udeležila tudi dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo in Zoran Janković, župan MO Ljubljana. Župan je prisotne pozval k redni uporabi čelade na vseh vožnjah, minister pa je postregel z zanimivo informacijo, da je v mladih letih tudi sam sodeloval na tem istem tekmovanju. Tega je že dolgo nazaj, vendar se še vedno dobro spomni kako je bila to zanj pozitivna in prijetna izkušnja ter koliko znanja in spretnosti je pridobil, zato meni, da je organizacija takšnih dogodkov zelo koristna.

Direktor Velov in minister Gašperšič sta se s kolesom pony, ki sta ga tudi sama vozila v mladosti, preizkusila tudi na spretnostnem poligonu. Vožnja na poligonu je vse prej kot enostavna, zato je bil marsikdo presenečen nad tem kako dobro obvladata vožnjo kolesa.

Na Kongresnem trgu pravo kolesarsko vzdušje

Poleg tekmovalcev so se v spretnostni vožnji s kolesom preizkusili tudi drugi, tako odrasli kot otroci. V okviru predstavitve različnih aktivnosti s področja prometne varnosti so mimoidoči lahko preizkusili tudi posebne demonstracije naprave Agencije za varnost prometa - Vrtavka, ki simulira prevračanje vozila v primeru trka, Zaletavčka, ki prikazuje sile pri trku s hitrostjo 11km/h in Fleksi motor, ki meri reakcijski čas in zavorno pot pri določeni hitrosti. Ob robu tekmovanja je potekal bogat spremljevalni program, med drugim je prisotne zabaval tudi glasbenik Challe Salle.

Odnosi z javnostmi

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Galerija