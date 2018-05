FOTO: Pedenjped je spisal tvoje ime

31.5.2018 | 12:45

Šopek za ravnateljico Pedenjpeda Meto Potočnik...

Novo mesto - Z letošnjim letom se je okoli 80 malčkov vselilo v nizkoenergetski novi vrtec Videk za OŠ Bršljin, včeraj pa so skupaj z vzgojitelji vseh enot novomeškega vrtca Pedenjped, starši in drugimi otroci ter gosti praznovali več jubilejev: 50-letnico Vidka, ki je začel svojo pot v nekdanjem Novoteksu, pa 40-letnico Pedenjpeda, obeležili so tudi zaključene energetske prenove tako Pedenjpeda kot Metke in Rdeče kapice …

Za prireditev z nazivom 'Pedenjped - Pišem tvoje ime' je vrtec poskrbel v sodelovanju z Anton Podbevšek teatrom, poleg vrtčevskega pevskega zbora pa je zbranim na igrišču novega Vidka zapela tudi vsem otrokom dobro poznana Neca Falk s svojim Mačkom Murijem. In kot se za tovrstno prireditev spodobi, poleg vrste sladic ni manjkala velika torta.

... in prvo vzgojiteljico Marijo Božič.

Seveda ni manjkala torta...

... ki so je bili najbolj veseli najmlajši.

Ko zapoje zvonček v uri ...

Zbrane sta nagovorila tako župan MO Novo mesto Gregor Macedoni kot ravnateljica Pedenjpeda Meta Potočnik. Macedoni je med drugim povedal, da bo občina še naprej vlagala v otroke, naslednje leto se bo začela gradnja novega vrtca na Otočcu in »če bo treba, bomo zgradili še kakšnega.«

»Odličnost v vzgojnem procesu zahteva tudi odličnost infrastrukture, zato v manjše in večje posodobitve nenehno vlagamo,« je med drugim dejala Potočnikova in ob koncu podelila šopek rož Mariji Božič, prvi novomeški vzgojiteljici, še enega pa so na dom poslali Kristini Plut, prvi ravnateljici. Seveda je svoj šopek dobila tudi Potočnikova.

M. Martinovič, foto: M. M. in Sašo Barantin iz Metke

