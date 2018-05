Za odškodnino se lahko obriše pod nosom

31.5.2018 | 17:30

Velijan Kovačič (Foto: T. J. G., arhiv Dolenjskega lista)

Novo mesto - Pisali smo o tem, da je Velijan Kovačič iz novomeškega romskega naselja Brezje zaradi slabih pogojev med prestajanjem kazni v zaporu na Dobu tožil državo za 41 tisoč evrov. Na novomeškem okrožnem sodišču mu s svojim zahtevkom ni uspelo, a zadeva še ni končana, saj se je obramba na sodbo pritožila.

»V pritožbi smo opozorili, da se na račun tega, ko obsojenci delajo za plačilo od enega do treh evrov na dan, nekdo okorišča. Gre za neke vrste prisilno delo, saj so ugodnosti v zaporu vezane na to delo. Poleg tega smo opozorili tudi na prostorsko stisko v zaporih, saj pet kvadratnih metrov na zapornika ni človeka vredno okolje. Izpostavili smo kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah,« je za Dolenjski list povedal Kovačičev odvetnik Luka Jukič.

Kovačič je državo tožil, ker je po njegovi oceni med prestajanjem kazni v zaporu na Dobu doživljal stres in nepotrebno trpljenje, kar ga je pripeljalo do infarkta. Na začetku prestajanja kazni naj bi s še 24 zaporniki bival v sobi, veliki 30 kvadratnih metrov. Dodatno trpljenje mu je predstavljal odvzem pravice do dela, obiskov in prenočevanja s partnerico. To naj bi se zgodilo, ker je med nočno izmeno od preutrujenosti zadremal. Pred tem naj bi dva tedna zapored delal v nočni izmeni brez potrebnega dnevnega počitka. Med drugim je državi očital, da ni bil deležen primerne zdravniške oskrbe, saj naj bi ga pravosodni policisti vklenili kljub infarktu, na sprejem v novomeško bolnišnico pa naj bi čakal štiri ure.

Po njegovih besedah mu je infarkt pustil trajne posledice, še vedno ima bolečine v prsih, težko diha, ni sposoben za delo, niti se ne mora ukvarjati s športom. V prihodnje naj bi celo potreboval presaditev srca.

Na novomeškem okrožnem sodišču so zaslišali več prič in njegov zahtevek zavrnili. Namesto odškodnine so mu naložili plačilo pravdnih stroškov tožene stranke, v tem primeru Državnega odvetništva RS, v višini dobrih 2.400 evrov.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 24. maja 2018.

J. A.