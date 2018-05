S sekiro nad policiste

Črnomaljski policisti so v včerajšnjih dopoldanskih urah posredovali zaradi spora in pretepa med prebivalci naselja v okolici Črnomlja. Med vzpostavljanjem javnega reda in miru je proti policistom pričel teči moški in grozil s sekiro. Ukazali so mu, naj odloži nevaren predmet, vendar njihovih ukazov ni upošteval. Še naprej je grozil s sekiro, zato je policist izstrelil opozorilni strel v varno smer. 60-letnemu moškemu so nevaren predmet odvzeli, zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Na kraju so nato vzpostavili javni red in mir ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, domnevno pa naj bi bil vzrok za pretep, v katerem naj bi sodelovalo okoli petnajstih oseb, spor zaradi zemljišča. 60-letnega osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Ob denar in nakit

V Krški vasi je med 7. in 14. uro, v času odsotnosti stanovalcev, nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar in nakit. Škode je za okoli 4000 evrov.

Nezakonito čez mejo 34 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Beli krajini na območju krajev Vukovci, Preloka, Tribuče, Nova Lipa in Metlika, izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljani Sirije, Pakistana, Maroka, Alžirije, Tunizije, Irana, Libije in Iraka so zaprosili za mednarodno zaščito, policijski postopki z njimi pa še niso zaključeni.

