Na smučišču Gače nadaljevanje prenove

31.5.2018 | 15:30

Letos Gače čaka prenova in usposobitev sedežnice ter nabava desetih dodatnih snežnih topov.Foto: TC Gače, arhiv DL

Ljubljana, Semič - Belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače nad Črmošnjicami, ki ga po nekajletni prekinitvi dejavnosti in menjavi lastništva postopno prenavljajo, je zadnjo zimsko sezono obiskalo približno 16.000 smučarjev. Njegovi novi lastniki in domači smučarski zanesenjaki, ki so lani ustanovili podjetje Gače, imajo z njim dolgoročne načrte in nadaljujejo prenovo.

Direktor podjetja Gače Borut Koprivnik, med drugim lastnik novomeškega smučarskega servisa, je na včerajšnji novinarski konferenci Združenja slovenskih žičničarjev v Ljubljani povedal, da so v okviru dolgoročnega desetletnega načrta Vrnimo Gače otrokom pred zadnjo sezono sanirali tri žičnice in zanje dobili obratovalno dovoljenje.

Letos jih čaka prenova in usposobitev sedežnice ter nabava desetih dodatnih snežnih topov. Prihodnje leto bodo usposobili še dodatni smučišči Vrh 1 in Vrh 2. Nadaljevali bodo letos začeti projekt gorskega kolesarstva in pohodništva.

Za leto 2020 je napovedal ureditev nočne smuke na Gačah. V naslednjih petih letih načrt predvideva gradnjo in ureditev prenočitvenih zmogljivosti z apartmaji ali morda celo z manjšim hotelom.

V podjetju Gače sicer predvidevajo, da bodo v prihodnjih letih in ob polni zmogljivosti na Gače privabili še več smučarjev. Teh je bilo v najboljših letih na Gačah letno tudi do 27.000, je še navedel Koprivnik.

Na Gačah računajo tudi na poletni turizem, pri čemer novi lastniki stavijo na ureditev gorskih kolesarskih in pohodniških poti.

Po besedah semiške županje Polone Kambič, bo svoj delež pri reševanju smučišča primaknilo tudi 15 dolenjsko-belokranjskih občin, ki so podpisale posebno pismo o podpori programu Jugovzhodna Slovenija smuča in novoustanovljeni družbi. S tem so se obvezale, da bodo v lastnih proračunih zagotovile denar za nakup tamkajšnjih smučarskih vozovnic, je še dejala Kambičeva.

Smučišče Gače pod 965 metrov visokim Pogorelcem, edino večje dolenjsko in belokranjsko smučišče, ki na 55 hektarjih obsega 6,5 kilometra tekaških in osem kilometrov smučarskih prog s trisedežnico in petimi vlečnicami, je bilo v svojih najboljših časih priljubljena točka belokranjskih, dolenjskih in posavskih smučarjev, med tamkajšnjimi pogostimi gosti pa so bili tudi hrvaški smučarji.

Zaradi dokaj nizke nadmorske višine med 700 in 965 metri ga kljub umetnemu zasneževanju rade pestijo zelene zime s pomanjkanjem snega.

STA