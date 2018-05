Taksa navzgor, zapore Sokolskega trga pa še ne bo

31.5.2018 | 14:30

Jože Muhič (Foto: B. B.)

Aleš Pršina (Foto: B. B.)

Mojca Šenica (Foto: B. B.)

Dolenjske Toplice - Topliški občinski svet je včeraj potrdili dvig turistične takse z 1,265 na 2 evra. Nova taksa velja od 1. julija, poleg dveh evrov občinske takse pa bodo morali turisti po novem letu plačevati še pol evra promocijske takse, kar bo prihodek Slovenske turistične organizacije.

Svetniki so imeli o novi višini takse kar precej pomislekov, sploh, ker je prvi predlog občinske uprave predvideval povišanje takse na 1,6 evra (skupaj s promocijsko takso bi ta znašala 2 evra).

»Odzivi gostincev so bili kar burni in ne vam, če si to višino upam potrditi. Morda bi kazalo z odločitvijo počakati do naslednjega leta oz. mandata,« je dejal Marjan Štangelj. Da sobodajalci zaradi tega precej pritiskajo na svetnike, je povedal tudi Jure Filipović, s predlagano višino ne ni strinjal niti Aleš Pršina, češ da bodo vsaj na začetku stroške podražitve nosili ponudniki, ki imajo znesek takse že vračunan v ceno nočitev.

Mojca Šenica se je strinjala, da je višina takse kar visoka, a poudarila, ta so se za enako višino odločile tudi druge turistične občine (Šmarješke Toplice, Brežice, Novo mesto …) ter da takso dvigujejo tudi na Hrvaškem. Župan Jože Muhič je pojasnil, da bodo podražitev občutili turisti in ne domačini, občina pa bo z višjo takso lažje skrbela, da Toplice z okolico ostajajo urejene in privlačne za goste. »V nasprotnem primeru bo manj denarja za druge projekte,« je opozoril.

Svetniki so na koncu predlog potrdili s petimi glasovi za in dvema proti.

Parkirne ure na dom

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili tudi sklep o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK. Občina bo imela v njem približno 4-odst. delež, tolikšna pa bo tudi njena udeležba pri gradnji 4,6 milijonov evrov (brez DDV) vrednega obrata za obdelavo odpadkov na regijski deponiji v Leskovcu.

Župan je svetnike med drugim seznanil tudi z nadaljnjimi koraki glede urejanja parkirnega režima v Dolenjskih Toplicah. Ne glede na to, da novi odlok to omogoča, Sokolskega trga za zdaj še ne bodo zaprli za promet, prav tako ne bodo spreminjali oz. omejevali parkirnega režima pri osnovni šoli. Bo pa v kratkem začela veljati dveurna omejitev parkiranja na Zdraviliškem trgu pri pošti ter na obeh parkiriščih za KKC (tlakovanem in makadamskem). Trenutno je na vseh treh dovoljeno parkirati do pet ur.

Parkomatov, ki bi tiskali listke z označenim časom prihoda, na omenjenih parkiriščih ne bodo nameščali, ampak bodo občanom raje razdelili parkirne ure z opisom parkirnega reda v občini.

Na parkirišču pri pošti bodo zarisali tudi nove talne oznake, ki bodo ustrezale sodobnim standardom, tako da bo parkirnih mest nekaj manj kot doslej, občina pa po besedah Muhiča načrtuje tudi asfaltiranje makadamskega parkirišča za KKC, a mora najprej pridobiti še nekaj kvadratnih metrov zemljišča, da bo to zaključena celota.

Grb občine Kulovčevi

Občinski svet je proti koncu seje soglasno sprejel še sklep o podelitvi občinskega priznanja. Grb občine bo letos dobila nekdanja učiteljica Helena Miša Kulovec, in sicer za njeno delo na kulturnem, vzgojnem, izobraževalnem in prosvetnem področju.

Boris Blaić

