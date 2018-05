En traktorist umrl, drugega s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana

31.5.2018 | 18:30

Ilustrativna fotografija (Foto: PGE Krško, arhiv DL)

Ob 15.14 se je v naselju Hrastno (občina Šentrupert) pri delu na travniku smrtno ponesrečil traktorist. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so dvignili traktor, da so lahko prišli do pokojnika. Dežurni zdravnik nujne medicinske pomoči ZD Trebnje je na kraju potrdil smrt voznika.

Ob 13.14 se je v gozdu pri naselju Zapudje na območju občine Črnomelj občan prevrnil s traktorjem in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in ga predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Zapudje so pomagali reševalcem pri prenosu ponesrečenca in skupaj s policisti zavarovali kraja pristanka helikopterja.

Danes dopoldne so v Semiču posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri oskrbi obolele osebe. Na kraju so jo oskrbeli in jo predali ekipi Helikopterske enote nujne medicinske pomoči, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Pomrle čebele

Ob 17.44 smo bili na novomeškem centru za obvešlanje obveščeni o pomoru čebel v panju v naselju Potov Vrh (občina Novo mesto). O dogodku je bil obveščen dežurni delavec Nacionalnega veterinarskega inštituta.

J. A.