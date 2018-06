Konec tedna nadaljujejo z urejanjem pločnikov v spodnjem delu Glavnega trga

1.6.2018 | 08:00

Spodnji del Glavnega trga danes (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Kot je bilo napovedano, se bo urejanje pločnikov v spodnjem delu Glavnega trga to soboto, 2. junija, v primeru ugodnega vremena nadaljevalo z betoniranjem pločnikov na obeh straneh spodnjega dela Glavnega trga, so sporočili iz novomeške občine.

Ta dela bodo vplivala na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, po betoniranju pa bodo pločniki zaradi sušenja betona in nadaljnjih del neprehodni tudi v nedeljo. Predviden odsek tokrat zajema objekte s hišnimi številkami med 12 in 16 na desni strani trga (gledano iz Kandijskega mostu proti vrhu) in med 18 in 20 na levi strani.

Kandijski most zaprt za promet

V torek, 5. junija, po jutranji prometni konici, se bodo dela v sklopu prenove mestnega jedra preselila tudi v križišče Pugljeve ulice in Glavnega trga. Zaradi del bo Kandijski most zaprt za promet, dostop v mestno jedro pa bo z avtomobilom mogoč do parkirišč pred Anton Podbevšek Teatrom.

»Za stanovalce in potrebe poslovnih subjektov v tem delu mesta bo izvoz možen po Sokolski ulici, kjer bo promet potekal v nasprotni smeri kot sedaj. Po zagotovilih izvajalca bo Kandijski most prehoden za pešce. Zaradi varnosti pešcev in kolesarjev ter začasnega dvosmernega prometa bodo v tem času ukinjena tudi parkirišča na Kastelčevi ulici 9 pred trgovino Agro,« so še pojasnili.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (5) 4h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Novo-peščan Prvi april 2018 je bil rok za izvedbo spodnjega dela trga. Sedaj pa zamujate že več kot 2 meseca. Kvaliteta izvedbe teh del je pa taka da bolje ne govorimo. V parih letih se bo vse sesedlo in posedlo 4h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni DOB pri MIrni Dostop oz.obisk v center mesta bo omogočen s helikopterjem apache iz zračne luke Crklje, občanom pa bo na voljo tudi rečni promet s katamaranom od luke Boter do Kandijskega mostu. Občane vabimo ,da po opravljenih delih, prostovoljno pristopijo k glancanju tlakovcev, neglede na prelepe ruševine vzdolž celotne Kandijske ter fasadne in raspadajoče grdobije hiš sredi mesta. Novi trg se bo svetil! Tudi ce vse ostalo vzame hudič! 4h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Rezultat Naj župan Macedoni, da še do sedaj nima zagotovljenega financiranja prenove glavnega trga! Na široka usta se je hvalil, da bo več kot 4 milijone pridobil od EU, do danes pa še ni podpisan noben dokument o financiranju. Študije o zapori prometa glavnega trga ni bila narejena. Zato pa je sedaj prometni kolaps v Novem mestu. Kar tako naprej župan.... 1h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Jan Super da so vztrajali, da bo vse v enem nivoju, da ne bodo pločniki višji. Bo tako optično večje, pa tudi za prireditve bo bolj praktično. Lepo. 56m nazaj Oceni KraJan Nabav si špegle da bo optično večje Preglej samo prijavljene komentatorje